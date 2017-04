Người 25 năm không có CMND: Vỡ òa ngày có lại quyền công dân (3)

Cấp lại thẻ căn cước là điều bình thường Để xác định trách nhiệm cơ quan chức năng trong việc công dân trong 25 năm không được thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật, PV đã liện hệ với Công an TP.HCM. Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, PV nên liên hệ với Công an quận Gò Vấp để đơn vị này xem xét vụ án này như thế nào. Trong khi đó, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết: “Nếu ông Thắng bị tình nghi giết người thì không phải do công an cấp quận thụ lý mà do cơ quan điều tra công an thành phố thụ lý. Do đó, chỉ có Công an TP.HCM mới biết được. Hơn nữa, vào thời điểm vụ việc xảy ra, tôi cũng chưa về Công an quận Gò Vấp công tác nên cũng chưa nắm được. Do đó, muốn chắc chắn xem do cơ quan nào thụ lý thì phải hỏi PC44, Công an TP.HCM. Còn nếu ông này có sổ hộ khẩu, đủ điều kiện thì cơ quan chức năng cấp lại cho ông giấy CMND hoặc thẻ căn cước là điều bình thường”.