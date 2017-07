Bị cấm bay 9 tháng vì quấy rối 3 hành khách nữ

Thời gian ông Nguyễn Xuân Thành bị cấm vận chuyển là 9 tháng, tính từ ngày 15/7/2017 đến hết ngày 14/4/2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 14/10/2018.

Lý do là ông Thành đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không như liên tục có lời nói thô tục, chửi bới tiếp viên và trêu ghẹo, quấy rối 3 hành khách nữ ngồi hàng ghế phía trên (chuyến bay VN262 SGN-HAN ngày 24/6/2017), bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo Quyết định số 183/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2017 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc; gây mất trật tự công cộng, kỷ luật trên tàu bay, bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và khoản 3, Điều 63 Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT.

Cục Hàng không VN đã yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển hành khách Nguyễn Xuân Thành theo thời hạn nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành khách Nguyễn Xuân Thành và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu trên.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam có văn bản thông báo đến Công an, Hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Trước đó, đầu tháng 7 Cục Hàng không VN cũng có quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông Ngô Ánh Sơn, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên với thời hạn 12 tháng. Tính từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 09/7/2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 09/01/2019.

Lý do là ông Sơn đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không: gây mất trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay. Ông Sơn đã to tiếng, chửi bới, ném thùng carton hành lý xách tay vào mặt nhận viên làm thủ tục hàng không chuyến bay VJ421 HAN-PXU ngày 25/4/2017 tại quầy làm thủ tục số 125, sảnh E, nhà E, nhà ga T1 Cảng HKQT Nội Bài.

Cùng thời điểm này, Cục Hàng không VN cũng có quyết định cầm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông Phạm Quang Vinh, sinh năm 1982, thường trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với thời gian 9 tháng vì ông Vinh hút thuốc trên tàu bay (chuyến bay VJ219 VII-SGN ngày 20/3/2016), tuy nhiên quá thời gian nộp tiền phạt, mặc dù đã được các cơ quan chức năng đôn đốc nhưng ông Phạm Quang Vinh vẫn không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó Cục Hàng không yêu cầu cấm vận chuyển tính từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 09/4/2018 đối với ông Vinh.

