Người đẹp Phan Thị Mơ hỗ trợ sinh viên nghèo đến trường

Trong một lần tình cờ, Phan Thị Mơ biết được câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Nguyễn Viết An - nam sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng ở TP.HCM. Người đẹp đã quyết định giúp đỡ cậu sinh viên nghèo này.

Theo đó, khi An vừa nhập học thì mẹ đột ngột qua đời sau 3 tháng bạo bệnh, cha của An dù đau ốm liên miên nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng công việc làm thuê.

Phan Thị Mơ đã quyết định tặng xe cho sinh viên nghèo Viết An.

Mẹ mất, hai em của An ở nhờ nhà dì ruột còn An thì ngày ngày vẫn đến giảng đường và tìm mọi cách để nuôi mình. Tuy nhiên, sau một năm, An phải tạm bảo lưu kết quả học tập để ra Hải Phòng chăm sóc cha vì ông bị tai biến và liệt nửa người. Đến nay, bố An đã xuất viện nhưng không thể tự đi đứng được.

Cậu sinh viên đành gác bút nghiên lên Lâm Đồng làm thuê, phụ xe tải cho một xưởng may. Số tiền kiếm được cậu gửi về Nam Định để chăm bố và nuôi hai em.

Trước đó, Viết An đã có những dòng tâm sự trên trang cá nhân: "Ai cũng được sống chung với ba mẹ, được đi học, còn mình thì sống được bên mẹ bao năm chứ? 15 năm rau muống luộc đã trở thành động lực để mình đến trường mỗi ngày và gắng gượng đi tiếp bằng những bữa bánh mì, mì gói...".

Viết An còn được Phan Thị Mơ tặng điện thoại.

Biết được hoàn cảnh của cậu sinh viên nghèo, Phan Thị Mơ đã quyết định giúp đỡ để Viết An có thể tiếp tục với công việc học tập của mình tại trường. Theo đó, Mơ Phan tặng em một chiếc xe máy và điện thoại để em có thể đi làm thêm ngoài giờ học.

Phan Thị Mơ cho biết, cô hy vọng với sự hỗ trợ này Viết An sẽ có thêm thời gian để học tập tốt hơn.

Được biết, trước đó, Phan Thị Mơ cũng dành nhiều thời gian để tổ chức trao quà thiện nguyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như các trẻ em nghèo vượt khó.