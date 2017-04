Chân dung người được mệnh danh là 'đối thủ chính trị' của TT Putin

Alexei Navalny là một luật sư, là nhân vật rất nổi tiếng với giới báo chí, truyền thông quốc tế. Ông được biết đến là người thường chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ nhất, đặc biệt là thời điểm năm 2011 và 2012, khi ông có những bài diễn thuyết trước đám đông phản đối việc ông Putin đắc cử nhiệm kỳ 3. Navalny từng công bố rất nhiều tài liệu về tình trạng tham nhũng của các quan chức nhà nước cấp cao Nga cùng lối sống xa hoa của họ. Hồi năm 2013, ông Navalny đã bị cấm nắm giữ các chức vụ công sau khi lĩnh án treo 5 năm vì tội biển thủ 500.000USD tiền gỗ của một công ty Nhà nước. Bản thân Navalny cùng những người ủng hộ cho rằng lệnh cấm trên được đưa ra mang động cơ chính trị. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tòa án Tối cao Nga đã hủy bản án dành cho Navalny, cho phép nhân vật này tự do. Cuối tháng 12/2016, Navalny từng tuyên bố trong một bức thư điện tử gửi tới những người ủng hộ rằng ông quyết định sẽ tham gia kỳ bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018. Ngày 26/3 vừa qua, Navalny đã bị cảnh sát Moscow bắt giữ do tham gia biểu tình trái phép tại thủ đô cùng hàng trăm người khác. Navalny từng có kinh nghiệm tranh cử vào năm 2012 trong cuộc bầu cử chọn ra thị trưởng Moscow. Với tư duy chiến dịch tranh cử kiểu phương Tây, ông khiến nhiều người bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ 2 với 27% phiếu bầu từ người dân. Năm 2012, Alexei Navalny được tờ Wall Street Journal gọi là “đối thủ chính trị mà ông Putin sợ nhất”. Cũng chính năm đó, ông lọt danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí TIME bình chọn.