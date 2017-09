Người quê trút gánh lo khi tử tù vượt ngục bị bắt

Quá khứ nghèo khó

Một tuần qua, dư luận không khỏi lo lắng trước việc 2 tên tử tù đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam. Hai đối tượng Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16, bộ Công an.

Sáng 17/9, sau 6 ngày trốn chạy, cả 2 tên đã bị các đơn vị nghiệp vụ, bộ Công An vây bắt.

PV báo Người Đưa Tin đã tìm về thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, quê của tử tù Nguyễn Văn Tình. Đông Xuân là một xã giáp ranh tỉnh Hòa Bình (trước năm 2008 thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cách trung tâm TP.Hà Nội 35km với mật độ dân số tương đối thấp. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm nông, một số ít đi làm công nhân hoặc làm nghề ở các xã lân cận.

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình đã bị công an bắt giữ.

Người dân vùng quê yên bình, ít tệ nạn xã hội ấy từng bàng hoàng trước thông tin Tình bị bắt và bị kết án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến ngày 11/9 vừa qua, xóm làng thêm một lần rúng động trước tin Tình cùng một tử tù khác đã vượt ngục.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình tử tù nằm im lìm ngay ven đường vào trung tâm xã. Theo lời kể của người dân địa phương, bố mẹ hắn là người hiền lành, buôn bán tạp hóa tại nhà. Ngoài ra, bố hắn nhận chở taxi cho người dân địa phương. Tình là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Được biết, em trai của Tình là Nguyễn Văn Hùng, vài năm trước cũng đã bị bắt và kết án tử vì hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy.

Một người dân nhà ngay gần nhà hắn cho biết: “6 ngày qua, chúng tôi sống trong nỗi lo âu, chỉ e sợ Tình cùng đường và về nhà dân để trốn hoặc có những hành vi manh động. Nhưng nay, sau khi lực lượng công an bắt được hắn rồi, chúng tôi đã yên tâm để sinh sống”.

Bà L., chủ một hộ kinh doanh tại chợ Đông Xuân cho biết: “Gia đình Tình là dân ngụ cư ở đây, quê nội bên huyện Thạch Thất. Tôi còn nhớ, ngày về đây, gia đình hắn thuộc diện nghèo khó, chỉ có 3m đất ở gần chợ. Hai anh em từ nhỏ vốn hiền lành, ngoan ngoãn nhưng không hiểu vì sao lại nên cơ sự như vậy”.

Bà L. cũng cho hay: “Có nhiều tin đồn về việc Tình cùng đồng bọn về trú ẩn tại địa phương khiến chúng tôi rất e sợ, nhưng đến nay, chúng tôi như trút bỏ được nỗi lo lắng ấy”.

Anh N.P.M., một bạn học cũ của Tình chia sẻ: “Mấy ngày trước, sau khi nhận được thông tin từ chính quyền địa phương cũng như báo chí Tình và một người khác trốn trại, người dân chúng tôi rất hoang mang vì sợ hai đối tượng nguy hiểm này sẽ xuất hiện và gây nguy hiểm cho xã hội”.

“Trước đây Tình hiền lành, tôi và cậu ấy chơi với nhau. Thời gian Tình lên Tây Bắc làm giáo viên, tuy xa nhau nhưng vẫn thường xuyên điện thoại hỏi thăm. Cậu ấy rất hiền, nhưng ma túy đã làm thay đổi con người của cậu ấy.

Từ một con người hiền lành, nhút nhát, Tình giàu lên bất thường và tính tình khác hẳn. Tình đổi ô tô như thay áo. Khi đó, tôi có hỏi tại sao cậu ấy lắm tiền vậy? Cậu ấy chỉ bảo là do chung vốn làm ăn với bạn trúng quả nên có tiền. Tôi thấy khả nghi và e sợ cậu ấy làm gì phạm pháp nên bạn bè chơi cùng cũng tách dần ra, không còn thân thiết nữa”, anh M. kể.

Được biết, gã tử tù từng là một giáo viên vùng cao. Theo nhận xét của đa số người dân, hắn là một người kín đáo, ít tiếp xúc. Không ai biết từ đâu, hắn đã dấn thân vào con đường buôn bán ma túy và nhận án tử cho hành vi trái pháp luật của mình.

Xóm nhỏ rúng động

Bước vào chợ trung tâm xã Đông Xuân, bà con nơi đây vẫn không hết bàng hoàng khi nhắc về kẻ “gieo rắc cái chết trắng”.

Theo đó, năm 2015, làng quê nghèo bất ngờ trước tin Nguyễn Văn Tình bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. “Dân làng ở đây rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn buôn bán chứ chẳng ai nghĩ đến việc tày trời đó. Sau khi Tình bị bắt, chúng tôi rất hoang mang, sợ rằng những đứa trẻ sau này lớn lên lại đi vào vết xe đổ ấy”, ông H., một cán bộ hưu trí nói.

Mặc dù đã hơn 2 năm kể từ ngày bị bắt, nhưng đến bây giờ ông H. vẫn không quên cái ngày cả thôn xóm rúng động:

“Tôi vẫn nhớ như in ngày đó khi đọc trên báo chí, Tình và những đối tượng khác đã bị công an bắt cùng với 3 ô tô bên trong chở 1 bình gas công nghiệp loại lớn có giấu 170 bánh heroin. Vì đồng tiền mà một cậu thanh niên ngoan ngoãn tôi từng biết lại trở nên như vậy, thật sự tôi rất buồn”.

Chợ Trung tâm xã Đông Xuân, nơi Tình lớn lên.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông báo về sự việc vào đêm vào ngày 11/9, chúng tôi đã tích cực phối hợp lực lượng công an tuyến trên nhằm truy bắt đối tượng và đảm bảo an toàn cho nhân dân địa phương. Chúng tôi đã cử lực lượng công an xã thông báo đến từng hộ dân phải báo cáo trực tiếp cho chính quyền xã nếu phát hiện đối tượng.

Chúng tôi cũng cảnh báo người dân không nên manh động tiếp cận hay khống chế đối tượng nếu không có sự chỉ đạo của chính quyền để đảm bảo an toàn. Nay, đối tượng đã sa lưới, chúng tôi thực sự yên tâm, bình yên trở lại với người dân quê tôi”.

Cũng theo ông Phú, trong suốt những ngày gã bỏ trốn, địa phương xác định đây là những đối tượng nguy hiểm, dễ kích động và có khả năng xuất hiện tại địa bàn xã. Do đó, công tác giám sát để phản ứng nhanh với các tình huống nguy hiểm gây mất an toàn cho người dân có thể xảy ra đã được chính quyền triển khai quyết liệt.

Liên quan đến việc này, ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ theo Điều 311, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, PC44 cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Đây là 2 tử tù đã lợi dụng lúc trời đang mưa to, phá cùm, bỏ trốn khỏi trại giam T16 (bộ Công an).

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, Cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) cho hay, các đơn vị nghiệp vụ của công an đã bắt được một trong hai đối tượng trên là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) vào chiều tối ngày 16/9. Thọ “sứt” bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Dương, ngay sau khi bị bắt, C45 đã tiến hành di lý đối tượng về TP.Hà Nội. Sau đó khoảng 7 tiếng đồng hồ, tử tù Nguyễn Văn Tình đã bị bắt vào khoảng 1h15 ngày 17/9 tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Công Luân - Thứ Lưu