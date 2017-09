Nguy hiểm rình rập tân sinh viên tại những xóm trọ “ổ chuột”

Có mặt tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị D. (thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), chúng tôi thấu hiểu cuộc sống vất vả, cũng như nỗi lo sợ luôn thường trực đến với các em. Khu nhà trọ này có 50 phòng, giá mỗi phòng dao động từ 700.000 đến 1.000.000 đồng. Hầu hết những người ở đây đều là sinh viên và dân lao động tự do.

Em Hoàng Thúy Linh (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), tân sinh viên trường ĐH Thương mại cho biết: “Do điều kiện gia đình không cho phép nên em phải thuê trọ tại đây. Chắc chắn không gian và phòng không thể bằng ở nhà nhưng đành phải chấp nhận”.

Không chỉ có vậy, các sinh viên nữ còn có thêm nỗi nguy hiểm khác rình rập. “Em nghe kể nhiều về chuyện xâm hại tình dục tại các xóm trọ, đặc biệt là từ những lao động tự do. Chính vì vậy, em luôn phải cảnh giác, khóa cửa chắc chắn mỗi khi ở trong phòng”, Linh lo lắng nói.

Hiện, có nhiều sinh viên phải sống trong các khu nhà trọ "ổ chuột".

Xóm trọ đông, ồn ào, tạp nham, sinh viên còn phải chi trả nhiều khoản tiền vô lý. Em Ngô Thanh Thanh và cô bạn thân (quê Nghệ An) thuê một phòng trọ ở đường Trần Duy Hưng. Các em cho biết: “Mặc dù khi thuê trọ, cô chủ nói rằng tính điện nước theo giá Nhà nước, tuy nhiên ngay sau khi hết tháng đầu tiên, chủ nhà lại thu theo giá kinh doanh là 4.500 đồng/số điện và 30.000 đồng/khối nước. Chúng em phản đối sự bất nhất ấy thì chủ nhà phủ nhận việc trước đó nói trả điện nước theo giá Nhà nước. Hợp đồng do chủ nhà soạn, phần điện nước họ cũng chỉ ghi là: Giá thỏa thuận".

Tại một xóm trọ trên ngách 18/51 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, em Bùi Thùy An, sinh viên ĐH Lao động Xã hội kể: “Tháng Tư vừa qua, trong lúc ngủ trưa, em để chiếc xe đạp ở ngoài sân. Ngay sau khi ngủ dậy, em đã phát hiện chiếc xe bị mất”.

Các bạn sinh viên cùng xóm trọ với An cũng cho biết, chuyện sơ hở bị mất trộm diễn ra tại đây nhiều như... cơm bữa. Bởi xóm trọ luôn luôn có nhiều người ra vào, giờ giấc chênh lệch nên dễ xảy ra tình trạng mất đồ. Nhất là vào những thời điểm mọi người lên giảng đường, hoặc vào ban đêm khi tất cả đã ngủ say, cửa chốt không an toàn. Đôi khi, nhìn thấy kẻ trộm, các em cũng không dám phản kháng lại, chỉ nằm im vì sợ bọn chúng làm chuyện liều lĩnh.

Trong khi đó, nếu có người tìm đến thuê nhà, hỏi về vấn đề an ninh thì chủ nhà nào cũng khẳng định là đảm bảo. Vì lợi nhuận, họ chỉ biết xây lên những dãy trọ rồi thu tiền, ít khi để ý đến vấn đề an ninh trật tự. Nhiều xóm trọ bị mất đồ chính vì những tên trộm là người thuê trọ tại đó.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, nơi có khá nhiều khu trọ sinh viên cho biết: “Ngay từ thời điểm các cháu có kết quả thi đại học, chúng tôi đã mời các chủ nhà trọ, tổ trưởng dân phố đến trụ sở để quán triệt tinh thần, ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các cháu sinh viên mới nhập học, còn nhiều bỡ ngỡ cũng như thiếu cảnh giác, khi trọ trên địa bàn đều phải đến công an phường làm thủ tục khai báo tạm trú. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các cháu khi trọ không được cho người lạ vào ở ghép cùng, vì dễ xảy ra tình trạng mất cắp đồ”.

Để đảm bảo tốt an ninh trên địa bàn, ông Vượng cho biết thêm: “Chúng tôi giao nhiệm vụ cho các bác tổ dân phố và xét thi đua. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát khu vực, các chủ nhà trọ phải khóa cổng sau 22h, đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Cố gắng là thế, tuy nhiên thi thoảng trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng mất cắp, mâu thuẫn. Vì vậy, chúng tôi cũng cần cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý”.