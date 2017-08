Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: Thuốc nhập không phải hàng giả

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tại tòa.

Chiều 23/8, ngày làm việc thứ ba, xét xử vụ án buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma (công ty VN Pharma) tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện VKSND TP.HCM và 9 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Trong phiên tòa diễn ra trước đó vào chiều 22/8, luật sư Nguyễn Đình Hưng và hai đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma) thống nhất với hành vi của thân chủ như cáo buộc của VKS.

Tuy nhiên, luật sư của bị cáo Hùng cho rằng, cáo buộc Hùng sử dụng các giấy tờ, con dấu giả làm hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu lô thuốc chữa ung thư không rõ nguồn gốc là chưa chính xác, bởi Hùng lệ thuộc vào tài liệu, hồ sơ do đối tác cung cấp (phía công ty của Cường).

Việc nhập lô hàng 9.300 hộp thuốc giả không rõ nguồn gốc là ngoài ý thức chủ quan của ông Hùng. Thủ tục nhập khẩu được thực hiện một cách công khai, do đó, VKS xác định ông Hùng phạm tội Buôn lậu là chưa đúng.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đủ khẳng định bị cáo Hùng phạm tội Buôn lậu nên bảo lưu quan điểm.

Tại phiên tòa chiều nay, phía luật sư bào chữa cho ông Hùng đề nghị HĐXX lập luận rõ ràng thế nào là thuốc giả. Bởi trong hồ sơ vụ án không có một kết luận nào nêu 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg là thuốc giả.

Theo luật sư của ông Hùng, thuật ngữ thuốc giả và thuốc kém chất lượng là khác nhau. Việc xác định lô hàng 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg là giả hay thật ảnh hưởng rất lớn đến khung hình phạt và tội danh của ông Hùng. Từ đó, vị luật sư yêu cầu VKS tranh luận rõ ràng và chính xác hơn.

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế HSC) thì cho rằng chưa thấy VKS tranh luận lại nội dung đề nghị xem xét lại kết luận giám định về chất lượng thuốc.

Trong hồ sơ vụ án thể hiện, cán bộ thuộc cục Quản lý dược - Bộ Y tế là những người nằm trong hội đồng thẩm định chất lượng lô thuốc H - Capita 500mg. Sau đó, thông qua lãnh đạo duyệt cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

Những cán bộ nằm trong hội đồng thẩm định thuốc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ bị cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an đề nghị bộ Y tế xử lý hành chính. Do đó, việc trả hồ sơ điều tra để thẩm định lại là phù hợp.

Luật sư của các bị cáo khác cho rằng, thân chủ của họ chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoặc làm theo những tài liệu được phía công ty của Hùng, Cường cung cấp. Đồng thời, các luật sư mong HĐXX xem xét cho hoàn cảnh của từng bị cáo để tuyên các bị cáo mức án nhẹ nhất.

Trong phần nói lời sau cùng, Hùng nói bản thân chỉ sai phạm về mặt thủ tục hành chính, không phải là người biết và làm ra các giấy tờ pháp lý giả về nguồn hàng ở Canada. Ông Hùng cũng khẳng định, 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg không phải là thuốc giả, mà là bị cáo mua trúng phải lô hàng không đúng nguồn gốc.

“Bị cáo chịu trách nhiệm về hậu quả khi nhập lô thuốc nhưng bị cáo không phải người làm ra và biết tài liệu là giả. Khi cơ quan điều tra vào làm việc, chính bị cáo đưa sự việc ra pháp luật, tích cực giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án”, Hùng cho biết.

Hùng cũng mong HĐXX chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Mong được nhận mức án thấp để nhanh trở về gây dựng lại công ty, chăm lo đời sống cho các nhân viên. Đồng thời, Hùng xin xem xét cho các thuộc cấp được hưởng mức án nhẹ, bởi họ chỉ làm công ăn lương, làm theo thủ tục và chỉ đạo nên mới sai phạm.

Các bị cáo còn lại trong vụ án mong HĐXX xem xét về hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình và các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để tuyên các bị cáo mức án thấp nhất, để các bị cáo sớm có cơ hội trở về.

Kết thúc giờ làm việc buổi chiều, HĐXX tuyên bố nghỉ nghị án kéo dài, và sẽ tuyên án vào ngày 25/8 tới đây.