Vietnam's Next Top Model 2017: Nhà chung 'dậy sóng' bởi mâu thuẫn

Ở tập đầu tiên, 13 thí sinh của Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 đã phải vượt qua thử thách vô cùng khó khăn khi phải treo ngược người chụp hình với chủ đề Upside down và đối diện với những câu hỏi hóc búa của phóng viên tại thử thách ở họp báo.

13 thí sinh - 13 cá tính đã chính thức đua những bước đầu tiên trên chặng đường chạm tới ngôi vị quán quân duy nhất của Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 mùa All Stars.

Thử thách đầu tiên trong tập 2, tất cả thí sinh phải catwalk với những bộ trang phục được thay trong vòng 1 phút.

Chưa hết bất ngờ và thú vị ở tập 1, khán giả lại thêm phần tò mò khi sự xuất hiện trailer của tập 2. Tất cả người mẫu phải thực hiện những bước catwalk của mình khi chưa mặc xong trang phục biểu diễn trong thử thách xử lý tình huống trên sàn catwalk.

Hồng Xuân catwalk khi mới chỉ mang một bên tất, Lại Thanh Hương biểu diễn khi chưa kéo khoá áo và điều gì sẽ xảy ra với 11 cô gái còn lại khi chỉ có 1 phút để thực hiện phần thi?

Hồng Xuân không thay kịp quần áo nên phải catwalk khi mới chỉ mang một bên tất.

Ngoài ra, ở tập 2, 13 thí sinh phải đối diện với thử thách chụp hình khó khăn không kém tập 1 khi phải giữ thăng bằng và tạo dáng trên đôi cà kheo. Với cách tạo hình và concept chụp hình không ít khán giả đã đoán ra được chủ đề thi của tập 2.

Cũng tại phần thi, đôi chị em thân thiết Cao Thiên Trang và Thuỳ Dương đã xảy ra mâu thuẫn khi cùng nhau thực hiện phần thi. Chà Mi - cô gái yếu đuối lại tiếp tục ngất xỉu khi đang thực hiện phần thử thách của mình.

Thử thách thứ 2 các thí sinh phải giữ thăng bằng và tạo dáng trên đôi cà kheo.

Chỉ mới vào nhà chung, Cao Thiên Trang, Kikki Lê và Nguyễn Hợp đã đưa những mâu thuẫn lên đỉnh điểm bởi tính cách riêng của mỗi người.

Chỉ vì tranh nhau chỗ ngủ trong nhà chung, Nguyễn Hợp không ngần ngại cao giọng với Thiên Trang: “Giường của em, em tranh được em nằm cho dù chị là thủ lĩnh" .Nguyễn Hợp còn đuổi Kikki Lê ra ngoài khi Kikki Lê lên tiếng phân xử cuộc tranh cãi.

Cao Thiên Trang và Nguyễn Hợp - "kẻ tám lạng người nửa cân" khi tại những mùa mà họ tham gia, cả hai đều là tâm điểm của dư luận bởi tính cách và thậm chí đã nhận không ít “gạch đá” từ khán giả và cộng đồng mạng.

Ngay cả Kikki Lê, cô cũng đã từng gặp trường hợp tương tự khi cô và Thùy Dương đã có cuộc cãi nhau xung quanh chuyện giành giường ở nhà chung.

Tập 2 Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 sẽ phát sóng trên VTV3 vào lúc 20h ngày 1/7.

Dung Nhi