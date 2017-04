Nhà mạng Anh bày cách để khách hàng không sốc vì hóa đơn 4G

Smartphone và tablet phụ thuộc rất nhiều vào các gói cước dữ liệu của người dùng. Cũng như hết pin, hết dung lượng sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu nhưng tệ hơn là làm cho ví tiền của bạn trở nên “hốt hoảng” nếu không hãm kịp.

Nhà mạng Three cung cấp nhiều gói cho khách hàng lựa chọn tùy theo nhu cầu, chẳng hạn gói All-you-can-eat (Ăn mọi thứ có thể) cho người online nhiều. Các gói cước mới của Three cũng hạn chế dữ liệu để khi dùng hết dung lượng cho phép, người dùng không thể vào mạng nếu không mua thêm hoặc thay đổi gói cước. Do đó, họ không bao giờ phải chi thêm cho dữ liệu so với mục đích ban đầu.

Three sẽ gửi tin nhắn khi dùng 80% và 100% dữ liệu cho phép để người dùng được biết. Ngoài ra, nhà mạng khuyến cáo khách hàng một số biện pháp như sau:

Sử dụng ứng dụng theo dõi dữ liệu

Dù đang dùng mạng nào, điều đầu tiên phải làm là kiểm tra xem họ có ứng dụng hay website theo dõi lượng sử dụng dữ liệu hay không. Trong trường hợp của Three, người dùng có thể biết họ còn bao nhiêu dữ liệu bằng cách truy cập vào tài khoản My3 trên điện thoại hoặc máy tính bảng.