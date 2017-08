Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết: Bắt ác phụ hai lần dùng xà beng đánh chồng tử vong , trao đổi riêng với PV, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào chiều 16/8, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của Công an xã Lương Thiện (huyện Sơn Dương) về việc phát hiện anh Đàm Viết X. (SN 1984, trú tại thôn Khuôn Tâm, xã Lương Thiện) tử vong, trên người có nhiều thương tích, nghi bị sát hại.

Đối tượng Vui tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng Công an huyện Sơn Dương đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều thương tích vùng đầu do vật tày tròn tác động, trên giường và phần nền nhà có nhiều vết máu vương vãi. Trong nhà không có xáo trộn gì nhiều, tài sản có giá trị không bị mất mát.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Triệu Văn Chiến (chú ruột Vui) cho biết. Vào trưa cùng ngày, ông Chiến đi vào nhà X. với ý định xin hút điếu thuốc lào. Tại đây, ông Chiến cất lời gọi nhưng không có tiếng trả lời. Bình thường buổi trưa, vợ chồng X. vẫn có nhà, nay lại đi đâu hết mà gọi không thấy ai. Sinh nghi, ông Chiến có đảo mắt nhìn vào trong thì thấy có một ít máu và mùi tanh bốc ra. Tuy nhiên, ông Chiến không tiến vào trong nhà mà đi về, với ý định sang nhà một số người thân của X. gần đó để xem có bắt gặp và biết vợ chồng X. đâu không.

Trên đường trở ra, ông Chiến bắt gặp Vui ở lưng chừng con dốc. Ông Chiến dừng xe hỏi Vui chồng đi đâu, mà sao trong nhà có nhiều máu tanh thế. Vui nói không biết và nhờ ông Chiến đèo về nhà. Khi hai chú cháu đến nhà, ông Chiến không vào nhà vì ghê máu. Vui cũng không vào mà nhờ chú đèo sang nhà mẹ đẻ cách đó vài trăm mét.

Bà Triệu Minh Th. (mẹ Vui) cho biết, vào khoảng 14h, ông Chiến và con gái sang nhà nói nhà X. có nhiều máu và mùi tanh, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên nhờ bà sang xem thế nào. Bà Th. cùng con gái quay ngược trở về, ông Chiến không đi cùng. Đẩy cửa bước vào, bà Th. choáng váng khi thấy con rể nằm trên giường, trên mặt có nhiều vết máu. Khi này, anh X. vẫn còn tỉnh táo.

Bà Th. có hỏi thì anh X. nói rằng không sao. Sau đó bà Th. lật đật chạy sang nhà hàng xóm cách đó vài trăm mét để nhờ người đưa con rể đi cấp cứu. Khi bà quay lại thì X. lại bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Thông tin vụ việc được báo cáo tới cơ quan công an như nêu trên.

Hung khí vụ án.

Về phần mình, Vui nói với mọi người, chồng tự đập đầu vào bàn dẫn đến tử vong. Khi cán bộ công an có mặt để điều tra vụ việc, Vui tỏ ra thương tiếc chồng, khóc lóc khi biết chồng đã chết. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bước đầu xác định nạn nhân bị sát hại, và nghi can chính là Vui.

Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra tiếp cận, Vui tìm cách tránh né và giả bộ ngất xỉu, đòi đưa đến trạm y tế cấp cứu. Vui luôn mồm cho rằng chồng tự đập đầu vào bàn để tự tử. Trước những biểu hiện nghi vấn, cơ quan điều tra đã đưa Vui về trụ sở công an huyện để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Vui đã cúi đầu khai nhận chính thị là người gây ra cái chết cho chồng.

Xuân Hòa