Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin có loạt bài phản ánh, gia đình cháu gái bị thiểu năng trí tuệ Nguyễn Quỳnh A. (SN 2007), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tố cáo ông A. (cùng địa phương) dâm ô, hiếp dâm cháu ngay tại phòng điều trị của khoa Nội bệnh viện Đa khoa huyện này.

Vợ chồng ông Hà Viết Bảy (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1976) ở xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, xác nhận mình đã chứng kiến tận mắt sự việc cháu Quỳnh A. bị dâm ô, hiếp dâm.

Sau khi báo đăng, vào 11h32 ngày 21/8, vợ chồng ông Bảy cho biết, họ liên tiếp nhận được tin nhắn có nội dung “dằn mặt” từ số điện thoại 09846492…

3 tin nhắn với nội dung đe dọa tương tự, nếu không khai lại thì vợ chồng ông Bảy sẽ chết, thậm chí là 10 ngày sẽ chết 1 người.

Cụ thể có 3 tin nhắn với nội dung tương tự: “Anh ko hiêp con bê sao em lai noi anh hiep con be , vơ chông em lên công an noi dung sư thất ngay ko thi gia dinh em 10 ngay chet 1ngươi kê từ1,7”. (PV - Anh không hiếp con bé sao em lại nói anh hiếp con bé, vợ chồng em lên công an nói đúng sự thật ngay không thì gia đình em 10 ngày chết 1 người...).

Theo đó, nếu không thực hiện yêu cầu trên, cả 3 tin nhắn đe dọa vợ chồng ông Bảy sẽ chết, thậm chí là 10 ngày sẽ chết 1 người.

Bé Quỳnh A. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

Khi PV gọi cho số điện thoại trên có một người đàn ông cầm máy nhận mình là ông A. và đã nhắn tin cho vợ chồng ông Bảy yêu cầu họ phải nói đúng sự thật.

Tuy nhiên, khi PV hỏi tại sao lại đe dọa vợ chồng ông Bảy cứ “10 ngày chết 1 người” thì người đàn ông này im lặng, tắt máy.

Chia sẻ thông tin trên với phóng viên, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cũng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vợ chồng ông Bảy bị nhắn tin đe dọa và hiện đã cử cán bộ đi xác minh.

Trọng Đức