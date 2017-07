Lý lịch đặc biệt của ‘sát thủ’ có thể trở thành tân thủ lĩnh IS

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay, thủ lĩnh IS tại Libya Jalaluddin al-Tunisi nhiều khả năng sẽ trở thành kẻ cầm đầu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau cái chết của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã chết.

Trước đó, Nga cho biết al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích. IS hồi đầu tuần cũng xác nhận cái chết của al-Baghdadi, đồng thời tuyên bố sẽ sớm công bố lãnh đạo mới.

Trong một thông báo ngắn bởi IS vài ngày trước, tổ chức này đã tỏ ra đau buồn vì mất lãnh đạo tối cao, đồng thời kêu gọi các thành viên cùng đồng lòng giữ những vùng lãnh thổ mà chúng chiếm được. Hiện tại, IS đang phải trải qua thời kỳ khó khăn, đặc biệt sau khi phải hứng chịu những đợt oanh kích nặng nề ở Iraq cũng như các tổn thất khác.

Được biết, Jalaluddin al-Tunisi sinh năm 1982 tại Tunisia và gia nhập IS vào năm 2014. IS coi al-Tunisi là nhân vật sáng giá nhất có khả năng lên lãnh đạo nhóm. Có ý kiến cho rằng, IS hi vọng nhân vật này có khả năng củng cố, duy trì tổ chức.

Tên thật của al-Tunisi là Mohamed ben Salem al-Ayouni. Nhân vật này được sinh ra ở vùng Masaken thuộc tỉnh ven biển Sousse của Tunisia. Hắn đã nhập cư vào Pháp từ những năm 1990 và từng làm thủ tục xin nhập quốc tịch Pháp. Sau đó, tên này đã tới Tunisia vào thời điểm cuộc Cách mạng Hoa nhài lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Zine El Abidine ben Ali vào năm 2011.

Jalaluddin al-Tunisi sinh năm 1982 tại Tunisia.

Al-Tunisi gia nhập IS năm 2014 và được al-Baghdadi tin tưởng.

Tới năm 2014, y tới Syria và tham gia vào cuộc nội chiến ở đất nước Trung Đông này. Al-Tunisi tuyên bố gia nhập IS sau cái chết của chỉ huy “Tiểu đoàn Ghoraba”. Y trở thành một trong những nhân vật thân cận nhất của Abu Bakr al-Baghdadi. Lần đầu tiên al-Tunisi xuất hiện trước truyền thông là trong một đoạn video được quay tại biên giới giữa Syria và Iraq vào năm 2014.

Sau những mất mát của IS ở Libya, đặc biệt là tại thành phố Sirte vào năm 2016, Baghdadi đã bổ nhiệm al-Tunisi trở thành người đứng đầu IS tại khu Libya, bởi y tin rằng al-Tunisi có thể lãnh đạo thành công các cuộc chiến và duy trì sự hiện diện của tổ chức tại đây.

Al-Tunisi được cho là có khả năng thuyết phục một số thành viên của các tổ chức cực đoan ở Bắc Phi đào tẩu và gia nhập IS. Do Bắc Phi là khu vực ưu tiên số 1 để mở rộng tổ chức của IS, nên al-Tunisi được tin tưởng tại đây. Nơi đây được cho là địa điểm lý tưởng giúp IS hoạt động tự do cũng như tiến hành các công việc bao gồm tuyển quân, tái thiết tổ chức và đào tạo các tay súng. Bắc Phi trở thành địa điểm cần thiết hơn đối với IS đặc biệt là sau khi tổ chức này đang thất thế ở Syria và Iraq.

