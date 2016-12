Nhẹ dạ cả tin, sinh viên 'đổi' điện thoại xịn lấy cục gạch

Ngày 28/12, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1984), trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội) và Nguyễn Vũ Huy (SN 1985), trú xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội) để phục vụ điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật của vụ án bị cơ quan công an thu giữ.

Hồ sơ điều tra có ghi, thời gian gần đây, Công an TP Vinh nhận được phản ánh của nhiều sinh viên đang theo học tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động.

Theo trình báo, vào những giờ tan học, có 1 người đàn ông nói giọng Bắc thường xuyên mang theo một hộp quà được bọc cẩn thận, lân la trước các cổng trường. Khi thấy sinh viên nào sử dụng điện thoại đắt tiền, các đối tượng liện chạy theo, vờ hỏi đường, rồi làm quen. Sau khi quen biết, với lý do không quen địa bàn, chúng đề xuất muốn thuê sinh viên đi giao hàng cho khách tại TP Vinh và vùng phụ cận với giá 300.000 đồng/lượt.

Trước khi trao những hộp quà, chúng còn yêu cầu các em sinh viên phải đặt lại điện thoại, đồ vật có giá trị để làm tin, hứa sau khi giao hàng xong sẽ trả lại.

Tuy nhiên, khi mang quà đến địa chỉ giao đều không tìm được chủ nhân (địa chỉ ảo – PV), một số sinh viên mở hộp quà ra xem thì tá hoả phát hiện thấy toàn gạch, đá.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng chục sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Vinh đã xác định Tuấn và Huy là thủ phạm gây ra các vụ án trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn và Huy khai nhận đã thực hiện 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin. Trong đó, Tuấn đóng vai trò là người bán, còn Huy giữ vai trò là người mua.

Hiện, vụ án đang được lực lượng công án tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Chinh