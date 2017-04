Nhiều thương hiệu ô tô, xe máy hàng đầu sẽ quy tụ tại VMCS 2017

Triển lãm Môtô, Xe máy Việt Nam lần thứ 2 (Vietnam Motorcycle Show 2017 – VMCS 2017) – một hoạt động trọng điểm do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổ chức, sẽ trở lại với công chúng từ ngày 4 đến 7/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ các thương hiệu lớn như Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha và nhiều nhà nhập khẩu xe máy chính hãng như Benelli, Ducati, Kawasaki, Peugeot, Harley-Davidson...

VMCS 2017 sẽ mở cửa chính thức cho khách tham quan từ 16h đến 20h ngày 4/5.

Tiếp nối thành công của kỳ triển lãm đầu tiên, VMCS 2017 không dừng lại ở việc nỗ lực vượt qua thử thách và hướng tới thành công, các nhà sản xuất sẽ thể hiện quyết tâm sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn, tự do sáng tạo những mẫu xe ưu việt hơn, tiện ích hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Có thể nói, sau thông điệp “Ride high together – Cùng chinh phục đỉnh cao” (VMCS 2016) thì “Free your wheels – Tự do bứt phá” (VMCS 2017) chính là bước tiến tiếp theo trên con đường hoàn thiện sứ mệnh “không ngừng mang lại những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng” mà các nhà triển lãm đang cam kết và thực hiện.

Nhiều mô tô và xe máy phân khối từ những thương hiệu hàng đầu sẽ quy tụ tại VMCS năm nay.

Năm nay, bên cạnh việc mở rộng không gian triển lãm lên hơn 10.000 m2, trưng bày đa dạng các mẫu xe từ phổ thông đến cao cấp, từ xe phân khối lớn mạnh mẽ đến xe ý tưởng độc đáo của các nhà sản xuất xe máy hàng đầu thế giới, VMCS sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt độngmới mẻ và hấp dẫn hơn như những màn trình diễn mô tô ấn tượng, các chương trình lái thử xe miễn phí cùng nhiều trò chơi tương tác sôi nổi… hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm vô cùng thú vị. Cùng với đó, sự góp mặt của hàng chục thương hiệu công nghiệp phụ trợ, linh phụ kiện, phụ tùng, đồ chơi và các lĩnh vực liên quan như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng…sẽ giúp gia tăng thêm nhiều lợi ích cho khách hàng.

Theo ban tổ chức, VMCS 2017 cũng sẽ tăng cường thêm nhiều hoạt động mới mẻ và hấp dẫn hơn so với lần tổ chức đầu tiên như những màn trình diễn mô tô ấn tượng, các chương trình lái thử xe miễn phí cùng nhiều trò chơi tương tác sôi nổi… hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị.

Được biết, với mong muốn tạo dựng một sân chơi uy tín - chuyên nghiệp - tự do - công bằng cho tất cả các nhà sản xuất có cơ hội tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm, VMCS dần trở thành hoạt động thường niên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM). VMCS trở thành cầu nối đưa những mẫu xe đỉnh cao, công nghệ hiện đại nhất đến gần hơn tới người tiêu dùng Việt Nam. Từ đó, góp phần phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam sánh ngang với các quốc gia trên thế giới.

Ban tổ chức VMCS 2017 sẽ dành riêng sáng ngày 4/5 để đón tiếp báo chí và mở cửa cho khách tham quan từ 16h00 đến 20h00 cùng ngày. Triển lãm sẽ tiếp tục đón khách từ 09h00 đến 20h00 trong 3 ngày tiếp theo (từ 5/5 đến hết 7/5/2017).

Mọi thông tin về sự kiện và các hoạt động bên lề sẽ được cập nhật thường xuyên trên website: vietnammotorcycleshow.com, Facebook: facebook.com/VietnamMotorcycleShow.

An Nhiên