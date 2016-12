Những câu chuyện lấy nhiều nước mắt của độc giả nhất năm 2016

Cô giáo mầm non cứu trẻ trong lũ

Đó là một câu chuyện đẹp về tình thầy trò, các cô giáo mầm non ở Phú Yên trong giây phút sinh tử đã quên mạng sống của mình để cứu học trò.

Ngày 13/12, 20 học sinh bị kẹt cùng 4 cô giáo trong lớp tại trường mẫu giáo An Hiệp (Tuy An, Phú Yên) khi lũ dâng cao do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Các cô giáo cho học sinh đu lên cửa sổ, một số ngồi lên nóc tủ hồ sơ, số khác đu trên vai cô. Đến lúc mỏi quá, một số em rơi xuống nước, được cô kịp thời cứu.

Hành động của các cô giáo mầm non khiến nhiều người khâm phục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các cô giáo về hành động này, trong thư có đoạn: “Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết”.

2. Mẹ ung thư nhường con sự sống

Câu chuyện về Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con đã lấy đi nước mắt của biết bao người.

Tình mẫu tử thiêng liêng lấy nước mắt của nhiều người

Người mẹ trẻ đã vĩnh biệt cõi đời nhưng những hình ảnh của chị sẽ còn in mãi trong tâm trí những người ở lại

3. Chàng trai hy sinh cánh tay để cứu bạn

Đó là câu chuyện về chàng trai xứ Nghệ tên Nguyễn Văn Quảng hy sinh tay mình để cứu bạn khi ô tô lao tới được chia sẻ chóng mặt trên nhiều diễn đàn. Trong lúc thấy bạn bị đập đầu xuống đường mà lại có xe tải chuẩn bị lao tới, nên bản thân Quảng chị phản xạ theo quán tính.

Tình bạn luôn được đặt lên hàng đầu với chàng trai xứ Nghệ.

Hành động lấy tay để cứu bạn của Quảng đáng ngưỡng mộ, nó không những anh hùng mà còn là lòng dũng cảm, hết lòng vì bạn bè, không phải ai cũng làm được như vậy".

4. Mẹ trẻ xinh đẹp bên đứa con dị tật: “Dù con ra sao vẫn là con của mẹ…”

Câu chuyện về người mẹ trẻ có gương mặt xinh đẹp tự nhiên đăng hình ảnh chụp cùng cô con gái bị dị tật của mình. Họ mặc áo đôi giống nhau, cùng biểu cảm giống nhau, tình mẫu tử cao cả chiến thắng mọi sự đau đớn về thể xác và tinh thần.

Bức ảnh và những dòng tâm sự của người mẹ trẻ khiến nhiều người cảm động.

Không những thế, người mẹ trẻ này còn có những dòng tâm sự đầy yêu thương dành cho con mình. Người mẹ trẻ không sợ thiên hạ cười chê khi con mình bị dị tật.

Cô viết: “Dù sao con vẫn là con của mẹ. Đi hết cuộc đời mẹ vẫn là mẹ của con”. Nhiều người đã phải bày tỏ cảm xúc của mình khi đọc những dòng chữ này.

Phương Quỳnh