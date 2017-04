Những công trình 'đánh thức' sự phát triển của Hải Phòng

Hải Phòng đang "vươn mình" phát triển mạnh mẽ.

PV Báo Người đưa tin ghi nhận những dự án, công trình đang làm thay đổi bộ mặt thành phố Cảng:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi bao gồm 3 dự án thành phần: Dự án đầu tư mở rộng khu bay do thành phố Hải Phòng là cấp quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 3.600 tỷ đồng; Dự án xây dựng nhà ga hành khách do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư 1.500 tỷ đồng; Dự án xây dựng Đài kiểm soát không lưu do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đầu tư 80 tỷ đồng.

Ngày 12/5/2016, Dự án nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cát Bi khánh thành, đưa vào sử dụng đánh dấu thời khắc đặc biệt của TP.Hải Phòng chính thức hội tụ đủ điều kiện vươn đến các nước trên thế giới.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo TP. Hải Phòng luôn quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các dự án, công trình nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Cầu Tân Vũ- Lạch Huyện được khởi công xây dựng từ giữa năm 2014, tổng mức đầu tư 11.849 tỷ đồng. Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á với tổng chiều dài 15,6 km.

Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2017). Cầu phục vụ trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, đầu mối thông thương lớn nhất cả nước bằng đường biển, giúp kết nối cảng Lạch Huyện, Khu công nghiệp Đình Vũ với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, tạo thuận lợi rất lớn cho thông thương hàng hóa.

Cầu Bạch Đằng được khởi công xây dựng vào ngày 25/1/2015, tổng mức đầu tư 7.600 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 3 km, có 3 trụ tháp và 4 nhịp dây văng vượt sông. Cầu Bạch Đằng có ý nghĩa đặc biệt trong sự phát triển KTXH, kết nối tỉnh Quảng Ninh với TP. Hải Phòng, giúp hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Khi cầu hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường từ TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đi Hà Nội từ 180 km như hiện nay xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng xuống còn 25 km, thay vì 75 km như hiện tại.

Cầu vượt Lê Hồng Phong- Nguyễn Bỉnh Khiêm chính thức được thông xe vào ngày 25/1/2017. Lần đầu tiên một công trình cầu vượt vòm thép có cấp tải trọng lớn nhất đi vào lịch sử giao thông vận tải Hải Phòng với thời gian thi công “thần tốc” trong 7 tháng.

Với lưu lượng xe đầu kéo, xe tải lên tới 50.000 xe/ngày đêm qua ngã 4 Lê Hồng Phong- Nguyễn Bỉnh Khiêm, cầu vượt vòm thép đưa vào sử dụng đã khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng sẽ thông thoáng hơn khi nút giao thông Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm không còn ùn tắc. Cửa ngõ từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào nội thành Hải Phòng ngày thêm rộng mở...

Cầu vượt vòm thép có nhịp chính dài 99m, tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng. Cầu dài 267,6m, có thiết kế vòm thép gồm 5 nhịp. Cầu có quy mô vĩnh cửu, tuổi thọ 100 năm, tốc độ thiết kế 60 km/h. Mặt cắt ngang cầu rộng 16m gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m và 0,5m dải phân cách bằng vạch sơn. Cầu được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật.

Cầu Hoàng Văn Thụ với biểu tượng cánh chim biển nối liền trung tâm thành phố với khu đô thị mới bên kia bờ sông Cấm, mở ra tiềm năng phát triển rộng mở. Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 6/1/2017.

Cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai, quận Hồng Bàng với xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Cầu Hoàng Văn Thụ được xem là chiếc cầu lớn với chiều dài 5 km, rộng 33,5 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng. Dự kiến công trình được hoàn thành vào quý 1 năm 2019.

Cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ được khởi công xây dựng vào ngày 3/3 vừa qua, dự kiến hoàn thành trong 6 tháng thi công.

Đây là nút giao thông có vị trí đặc biệt quan trọng đối với TP. Hải Phòng, kết nối các hệ thống cảng biển và là “nút thắt” cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiện nay, lượng hàng hóa qua Cảng Hải Phòng chiếm khoảng 80% số lượng đi qua nút giao thông này, mật độ giao thông ước tính khoảng 40.000 lượt xe/ngày, chủ yếu là các phương tiện container, xe tải và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Trường THPT Trần Phú được xây dựng tại phường Đằng Hải, quận Hải An, là công trình trọng điểm, được đầu tư lớn, xây dựng hiện đại bậc nhất TP. Hải Phòng và là sự kỳ vọng của ngành giáo dục, nhân dân.

Cầu vượt Tam Bạc do Công ty TNHH Sơn Trường xây tặng TP. Hải Phòng và người dân quận Hồng Bàng. Cầu có chiều dài toàn tuyến 174 m, trong đó, chiều dài cầu là 130m, rộng 26,4 m, tải trọng 18 tấn, tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 4/4/2017, dự kiến công trình hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2/9/2017.

Dự án Vinhomes Riva City - Vinhomes Riverside Hải Phòng được Tập đoàn VinGroup khởi công xây dựng ngày 18/9/2016.

Đây là tổ hợp Trung tâm Thương mại và khách sạn 45 tầng, thuộc dự án Khu đô thị Xi măng rộng 30 nghìn m2, bao gồm hệ thống khách sạn 5 sao, quy mô 300 phòng. Khi hoàn thiện đây là công trình cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ.

Cùng với đó, một loạt dự án như: đường cao tốc ven biển; khởi công cáp treo Cát Hải- Cát Bà của Tập đoàn Vingroup… cũng sẽ sớm được đưa vào sử dụng.

Ngoài tập trung xây dựng các công trình phát triển khu vực trọng điểm, lãnh đạo TP. Hải Phòng còn quan tâm đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới như: Khu nông nghiệp công nghệ cao Tân Liên đi vào hoạt động; chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Hàn, cầu Đăng,... để nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Dự án nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao có số vốn đầu tư 200 tỷ đồng, tổng diện tích 200 ha; trong đó, giai đoạn 1 là 46 ha với 14 loại sản phẩm rau, củ quả. Dự án triển khai từ tháng 12-2015, sử dụng công nghệ nhà màng, nhà kính, tưới nhỏ giọt và tưới phun tự động của Israel. Đây là một trong 12 nông trường của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco đang triển khai trong cả nước.

Đến tháng 6-2016, sản phẩm rau, củ, quả sạch mang thương hiệu VinEco đã có mặt trên thị trường, trong đó có Hải Phòng.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng kiểm tra thực địa khu vực chuẩn bị xây cầu phao Đăng.

Những công trình này không chỉ "đánh thức" sự phát triển mà còn đã và đang từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố đáng đầu tư, đáng sống. Người dân thành phố Cảng đang rất tự hào, phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố mình.

Đó chính là đòn bẩy để lãnh đạo thành phố tiếp tục đột phá, lập lên những kỳ tích mới, góp phần xây dựng Hải Phòng xứng tầm vị thế thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc, thành phố lớn thứ ba của cả nước và hơn thế nữa.

Lã Tiến - Nguyễn Dịu