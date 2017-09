Những điều cần biết về chính sách bảo hành của iPhone

Theo Business Insider, một tài liệu 22 trang mới rò rỉ gần đây trên Drobox cho thấy Apple đã có hướng dẫn cụ thể với các kỹ thuật viên và đối tác dịch vụ trong những trường hợp nào được quyền kiểm tra, quyết định việc bảo hành, sửa chữa ngoài bảo hành và từ chối sửa chữa cụ thể.

Tài liệu này được đưa ra ngày 3/3/2017 và áp dụng bao gồm với iPhone 6, 6S và 7 cũng như các phiên bản Plus. Tài liệu này được gọi chung là VMI.

Cụ thể:

Những trường hợp iPhone được bảo hành.

Về những trường hợp được bảo hành:

Trong một số trường hợp, thiết bị mang đến sẽ được bảo hành mà không quan tâm có bị vào nước hay hư hỏng nào khác hay không. Kỹ thuật viên sẽ cố gắng thay thế linh kiện khi có thể. Nếu không thể thay thế linh kiện sẽ chuyển sang bảo hành đổi máy mới tùy theo khu vực và kênh bán của nơi tiếp nhận máy:

1. Bụi nằm dưới màn hình hay lỗi pixel lạ trên màn hình: Chỉ khi người dùng yêu cầu.

2. Miếng foam đệm camera trước bị lệch: Có thể cần đèn flash, kính lúp hay kính phóng đại để kiểm tra tình trạng lệch.

3. Một đường nứt đơn ở mặt kính trước mà không có điểm tác dộng cụ thể hay hư hỏng nào khác: Sản phẩm chỉ được bảo hành khi không có thêm đường nút nào hay có thêm hư hỏng nào trong phạm vi của vết nứt. Đường nứt làm cắt đôi cạnh cong của mặt kính cũng được bảo hành.

Những trường hợp sửa chữa tính phí.

Sửa chữa nằm ngoài diện bảo hành (tính phí):

Trong những trường hợp sau, khách hàng sẽ phải chi trả thêm một khoản để sửa chữa thiết bị của mình.

1. Hư hỏng do nước được xác nhận bởi người dùng.

2. Có dấu hiệu ăn mòn hay miếng giấy quỳ dính nước bị đổi màu.

3. Bất kỳ hư hỏng nào liên quan đến tấm LCD của màn hình.

4. Hư hỏng do tiếp xúc của tia laze với cảm biến ảnh (hư hỏng này có thể nhìn thấy trong tấm ảnh chụp từ camera. Ghi chú, nếu chỉ xem trên app camera thì không thấy, phải chụp xong mới thấy).

5. Có đường nứt xuất phát từ một góc bị va đập hay có tác động rõ ràng.

6. Màn hình bị vỡ.

7. Vỏ bị cong.

8. Vỏ bị tách ra làm lộ linh kiện nhưng không phải do pin phù.

9. Hư hỏng cổng tai nghe và cổng Lightning (các vật lạ không thể được gỡ ra, bao gồm jack tai nghe bị gãy và các linh kiện khác, chân cắm bị cong, nhựa bị gãy, viền bị cong).

10. Hư hỏng với loa, hoặc vật lạ dính vào lưới loa mà không thể gỡ ra.

Những trường hợp bị từ chối sửa chữa.

Từ chối sửa chữa:

1. Không khớp mã máy với màu sắc, kích thước hay model.

2. Có hư hỏng, can thiệp một cách cố ý (bao gồm linh kiện bị thiếu trên mạch hay dây nối flex. Hư hỏng gây ra do cố ý chỉnh sửa, bao gồm cả việc không chạy được do cài đặt phần mềm không chính thống.

3. Máy đã bị mở ra hoặc thiếu linh kiện.

4. Pin không phải do Apple cung cấp.

5. Hư hỏng quá nặng, bao gồm cả việc bị tách ra làm nhiều phần.

Hướng dẫn của Apple cũng bao gồm những câu mà kỹ thuật viên sẽ hỏi người dùng nếu nghi ngờ điện thoại bị vào nước và cho thấy họ phải tháo rời điện thoại trước khi từ chối bảo hiểm. Cụ thể:

1. Kiểm tra iPhone có bị tiếp xúc với chất lỏng hay không, ví dụ nước đọng lại sau màn hình hay ăn mòn ở cổng Lightning. Nếu có dấu hiệu rõ ràng, nhân viên kỹ thuật có quyền từ chối bảo hành và cung cấp dịch vụ sửa chữa tính phí.

2. Hỏi người dùng xem liệu máy của họ có bị tiếp xúc với nước hay không, nếu có thì hư hỏng diễn ra sau bao lâu khi máy bị vào chất lỏng. Nếu người dùng xác nhận mối liên hệ giữa hư hỏng và việc bị vào nước sẽ từ chối bảo hành, cung cập dịch vụ sửa chữa tính phí.

3. Nếu người dùng tranh cãi về việc iPhone bị vào nước trong khi miếng LCI bên ngoài (giấy quỳ kiểm tra) đã đổi màu và không có thêm dấu hiệu ăn mòn nào thì cần:

- Mở máy theo hướng dẫn trong sách và xem xét có sự ăn mòn nào bên trong hay LCI bên trong có bị đổi màu hay không. Nếu có ăn mòn và ít nhất 1 miếng LCI đã đổi màu, từ chối bảo hành và cung cấp dịch vụ sửa có tính phí.

- Nếu không có dấu hiệu ăn mòn hay miếng LCI trong máy không bị đổi màu, không có sự tồn tại của chất lỏng, tiếp nhận máy để bảo hành. Nếu chỉ có miếng LCI nằm bên ngoài máy bị đổi màu sẽ không làm thiết bị mất bảo hành.

Những trường hợp liên quan đến thẩm mỹ bên ngoài của máy do va đập, lỗi trong quá trình sử dụng của người dùng sẽ không được bảo hành.

Những vấn đề liên quan ngoại hình không được bảo hành: Sẽ bao gồm việc trầy xước vỏ nhôm, móp nhẹ ở các cạnh, vết cào,...

Nếu chiếc iPhone của bạn gặp phải những vấn đề không được đề cập như hướng dẫn kể trên, không có nghĩa là bạn không được sửa chữa theo bảo hành. Một nhân viên của Apple nói rằng VMI không phải là căn cứ cuối cùng để quyết đỉnh việc bảo hành cho máy. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ, lúc này kỹ thuật viên sẽ quyết định với sự tham khảo ý kiến từ cấp trên.

