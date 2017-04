Những góc khuất chưa từng tiết lộ của chàng MC Hà thành

Thiên An (SN 1991), sống tại Hà Nội được nhiều người biết đến là một MC có tài ăn nói, đồng thời sở hữu diện mạo ưa nhìn. Ngoài thời gian đi dẫn, chàng trai này còn tham gia khá nhiều các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng.

Đối với Thiên An, điều tuyệt vời nhất đó là được sống với đúng đam mê. Khi đặt ra mục tiêu nào đó, Thiên An sẽ cố gắng hoàn thành bằng được và không bao giờ từ bỏ. Hơn nữa, vì yêu thích sự tự do nên Thiên An đã đến với nghề MC một cách tự nhiên.

Để hiểu rõ hơn về công việc của chàng trai 9X này, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi trò chuyện đầy thú vị.

Chàng MC trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

“Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề”

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề MC, Thiên An cho hay bản thân cậu cũng cảm thấy khá bất ngờ, bởi từ khi còn là sinh viên, nam 9X này không nghĩ câu nói: “Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề“ là đúng. Nhưng đến bây giờ chiêm nghiệm lại phải công nhận, câu nói trên rất đúng với anh.

Thiên An bộc bạch: “Nghề MC đến với tôi rất tình cờ. Nhà tôi không khá giả gì nên lúc còn là sinh viên, tôi đi làm thêm rất nhiều. Từ đi làm gia sư, bưng bê nhà hàng, nhân viên tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm… để có tiền trang trải sinh hoạt và học hành.

Trong một lần đi hát karaoke với những người bạn trong nghề sự kiện, lúc cao hứng, tôi cầm micro lên giới thiệu bài hát cho người bạn của mình. Lúc đó, chị Quỳnh Chi - một MC trong nghề có nói: “Giọng em hay thế? Sao không thử đi làm MC đi”.

Câu nói đó của chị khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cũng từ câu nói đó, tôi được tiếp thêm niềm tin và động lực để có bước khởi đầu với nghề MC”.

Bắt đầu bước vào nghề MC từ tháng 3/2013, những ngày đầu tiên đi làm với Thiên An là những ngày mà cậu cũng không bao giờ quên được.

“Lúc đó thấy lo lắng, hồi hộp lắm, may là chương trình đầu tiên của mình thành công. Sau chương trình đó, tôi đã được ban tổ chức khen ngợi nên cảm thấy sung sướng và hạnh phúc lắm”, Thiên An chia sẻ.

Yêu nghề, đến với nghề như một cái duyên, nhưng chàng trai 9X này cũng gặp rất nhiều khó khăn khi theo đuổi nghề MC. Mà theo Thiên An, những khó khăn này cũng không dễ dàng để vượt qua được.

“Đầu tiên phải kể đến là mức lương rất thấp. Lương MC làm 6 tiếng đồng hồ vỏn vẹn được 130.000 đồng. Chưa kể, tôi lại phải đứng liên tục trong 6 tiếng, nói còn hơn ve sầu kêu nữa. Nói chung nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ tất cả là khởi đầu. Thậm chí có những đêm, tôi còn nằm mơ là đang đứng làm MC, sáng tỉnh dậy cứ ngỡ mình vừa đi làm về chứ không phải là nằm ngủ nữa”.

Lại thêm, nỗi lo lớn nhất của Thiên An khi sống với nghề MC đó chính là sức khỏe: “Nghề này phải nói nhiều, đi nhiều, ăn uống thất thường nên hay bị bệnh, nhất là bị viêm họng. Mỗi lần bệnh là mỗi lần lo, lo cho mình thì ít mà lo cho sự kiện của họ thì nhiều.

Nhận show của người ta rồi, sao nói nghỉ là nghỉ được. Có lần bị viêm họng rồi sốt, thành ra hôm sau đi làm phải mang thuốc hạ sốt đi uống. Uống xong rồi lên sân khấu dẫn như bình thường, xuống sân khấu thì ngồi bệt xuống luôn. Có lần bị mất tiếng, đêm đó phải đun nước giá đỗ uống, thế nhưng sáng dậy tôi vẫn phải đi làm bình thường”.

Những sự cố chỉ người trong nghề mới hiểu

Là một MC, Thiên An cũng từng gặp phải không ít sự cố trên sân khấu. Những sự cố này có thể đến từ chính bản thân, cũng có thể đến từ tác nhân bên ngoài.

“Là MC, chắc chắn ai cũng đã từng bị nói vấp ít nhất một lần trong quá trình làm nghề của mình nhưng xử lý làm sao thật khéo léo thì không phải ai cũng làm tốt.

Có lần lên sân khấu tôi cũng bị vấp nhưng sau đó vẫn nói tiếp, vừa mỉm cười vừa nói, thể hiện thật thoải mái và tự nhiên. Nghề MC là nghề dẫn dắt tâm lý mọi người nên nếu tôi mất bình tĩnh thì làm sao đối tác và khách hàng họ yên tâm được”, Thiên An chia sẻ thêm.

Bên cạnh sự cố nói lắp, cũng có những sự kiện micro bị nhỏ, An phải dùng ám hiệu để nhắc chỉnh micro lên.

Phản biện lại ý kiến khi nhiều người vẫn tưởng nghề MC luôn được chỉn chu về ăn mặc, đầu tóc và thậm chí cho rằng nghề này “hái ra tiền”, 9X phân trần: “Đúng là nghề hái ra tiền nhưng mọi người chỉ nhìn thấy bề nổi mà không nhìn thấy những câu chuyện phía sau.

Để có được những thành công, có thể "hái ra tiền", có ai biết chúng tôi đã phải trải qua những khó khăn, cám dỗ thế nào không? Cái nghề đi sớm về muộn, ăn uống thất thường, nhiều lúc ngủ không đủ giấc, ngủ vạ vật bất cứ đâu để có thể tỉnh táo tiếp tục cống hiến. Nay đây mai đó, có khi trên xe lại chính là nhà của mình. Nói chung nghề nào cũng vậy, không có gì là dễ dàng và không có gì là tự nhiên đến”.

Theo đuổi nghề “làm dâu trăm họ” nhiều lúc có người khen, kẻ chê nhưng Thiên An không nản lòng mà lấy đó làm động lực để phấn đấu và điều chỉnh làm sao cho phù hợp hơn ở từng chương trình mà chàng trai này dẫn về sau.

Với Thiên An, làm nghề MC điều quan trọng nhất chính là phải có đam mê, nếu không có đam mê thì bản thân sẽ không trân trọng nghề và luôn trau dồi các kỹ năng để sống tốt với nghề này được.

“Tôi rất thích câu nói: "Không có gì là mãi mãi nhưng ít ra lúc còn trẻ chúng ta được sống với chính những đam mê, khát vọng để sau này nhìn lại sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc". Đây cũng là phương châm làm nghề của tôi. Và dù khó khăn thế nào, với tôi cũng sẽ có cách vượt qua", Thiên An khẳng định.

Xem thêm:

Chàng trai 10X trải lòng về quá trình chuyển giới đau đớn

Đi lấn làn, bà mẹ bế con quát mắng xe đi đúng khiến dư luận bất bình

Thanh Lam