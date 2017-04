Những 'nguyên tắc vàng' thuê xe tự lái trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Theo anh Hiếu, một người “dạn dày kinh nghiệm” thuê xe thì trước hết, bạn cần nắm rõ được nhu cầu thực sự của mình cũng như gia đình để chọn loại xe phù hợp. Những yếu tố quan trọng “nằm lòng” không thể bỏ qua như: thuê trong mấy ngày, cho mấy người đi (hoặc số lượng người đi cùng), đường đi dễ hay khó, đồng bằng hay miền núi, nên chọn số tự động hay số sàn, loại gầm cao hay gầm thấp…. Từ đó bạn sẽ có thể đưa ra một quyết định lựa chọn một gói dịch vụ thuê xe ô tô tự lái cụ thể.

Những “nguyên tắc vàng” khi đi thuê xe tự lái giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Nếu thường xuyên đi lại trong thành phố, mật độ phương tiện đông đúc, cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm thì lựa chọn dòng xe có kích thước nhỏ, số tự động, sử dụng nhiên liệu xăng là một lợi thế.

Nếu trong trường hợp bạn di chuyển trên những cung đường vùng núi, vùng cao bạn nên lựa chọn loại xe số sàn, gầm cao máy chạy xăng hoặc máy dầu đều được. Nhưng tốt nhất là bạn nên lựa chọn loại xe máy dầu.

“Khách thuê xe trong dịp 30/4-1/5 thường ưu tiên hàng đầu các dòng xe 7 chỗ như Innova vì chỗ rộng rãi và hơn cả “lành như đất” nên hợp với các chuyến về quê hoặc nhà đông người", anh Hiếu chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Hiếu thì điều tiên quyết, khi đi thuê xe bạn nên thỏa thuận cụ thể và minh bạch giá thuê, số km quy định, số tiền cho km phụ trội là bao nhiêu, đồng thời cần tiến hành kiểm tra xe thật kỹ để tránh trường hợp bị mất tiền oan hoặc bị hỏng dọc đường.

Khi đến nhận xe, bạn cũng nên dành khoảng 10 đến 15 phút để xem xét từ các thiết bị an toàn trên xe như hệ thống phanh, dây đai an toàn, lốp xe (kể cả lốp dự phòng) tình trạng ngoại thất thân vỏ để xác định những chỗ trầy xước hoặc móp méo từ trước. Bên cạnh đó, để đảm bảo thực sự yên tâm bạn nên cho xe nổ máy mấy phút để xem lại hoạt động của các thiết bị như: còi, đèn, gạt nước, máy lạnh, dàn âm thanh, màn hình, nâng hạ cửa kính,… Đồng thời cần phải ghi chú lại những điểm bất thường vào trong biên bản giao xe và nên chụp ảnh để lưu lại làm bằng chứng.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện có điểm gì bất thường nên tiến hành kiểm tra ngay, thậm chí có thể gọi nhà xe tư vấn hoặc hỗ trợ. Một công đoạn khác quan trọng không kém chính là bạn nên kiểm tra các thủ tục pháp lý của xe bao gồm: kiểm tra về thời hạn lưu hành, bảo hiểm hay các giấy tờ xe liên quan khác.

Khi giao trả lại xe cho đại lý, bạn nên cùng chủ đại lý chốt số và kiểm tra tình trạng xe. Nếu không may chiếc xe bạn điều khiển gặp phải sự cố và phải đền bù thì hãy nhờ người thân am hiểu về lĩnh vực này đi cùng để được tư vấn tránh tình trạng đôi co và phải đền bù mức tiền không thỏa đáng.

Lê Ngà