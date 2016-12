Những nhân vật quyền lực nhất thế giới năm 2016

Tổng thống Nga Putin

Năm 2016 khép lại, ghi dấu những thành công không nhỏ của Nga. Mặc dù nền kinh tế Nga năm qua chịu ảnh hưởng từ giá dầu thấp và sự trừng phạt của phương Tây, tuy nhiên, nước này vẫn đạt được những thành tựu đáng kể trong kinh tế: Tình hình lạm phát suy giảm xuống dưới mức 6% vào cuối năm (Đây là một sự cải thiện rất đáng ghi nhận từ mức 12% trong thời gian trước đó); Xuất khẩu nông nghiệp tăng ngoạn mục; công nghệ thông tin cũng đã thu được 7 tỷ USD (trong khi chỉ 10 năm trước đó ngành này vẫn chỉ là con số 0)...

Những thành công này bắt đầu từ sự chèo lái tài tình của Tổng thống Vladimir Putin để đưa nước Nga xa khỏi những khó khăn, thách thức lớn.

Về ngoại giao, Tổng thống Putin cũng đã thể hiện những chiến sách mềm dẻo, linh hoạt. Trong Thông điệp Liên bang 2016, Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã kêu gọi thời kỳ hợp tác với Mỹ dưới thời của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Một năm qua kể từ khi quân đội Nga bắt đầu tham gia chiến dịch không kích diệt khủng bố ở Syria, theo lời đề nghị chính thức của chính quyền Damascus, các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Nga đã đập tan hàng nghìn mục tiêu và căn cứ địa của các tổ chức khủng bố, phá hủy nhiều đoàn xe chở dầu lậu và kho dầu của những kẻ Hồi giáo cực đoan, tiêu diệt hàng nghìn phiến quân, hỗ trợ quân đội Syria từ trên không.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin tình báo kịp thời giữa quân đội Nga và Syria, chiến dịch diệt khủng bố đã có những thành công đáng kể.

Sự tham gia của Nga ở Syria đã gây ra những bất lợi cho lực lượng nổi dậy trên mặt đất, và tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Syria đẩy lùi phe đối lập.

Nhiều vùng lãnh thổ ở Syria giờ đây đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội chính phủ.

Ông Putin là người đã lan tỏa sự ảnh hưởng của nước Nga đến gần như mọi ngóc ngách của thế giới. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, Mỹ cáo buộc Nga đứng rằng đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng và can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Và vấn đề này đã làm mối quan hệ hai nước Nga Mỹ thêm căng thẳng. Dù rằng Nga phủ nhận mọi lời cáo buộc này.

Với người dân Nga, Tổng thống Putin luôn là nhà lãnh đạo rất được lòng dân và thành tựu chính mà ông mang lại cho Nga là đã củng cố vị thế quốc tế cho đất nước, nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và thiết lập trật tự trong nước, duy trì tình hình chính trị ổn định.

Đa số người dân Nga đánh giá tích cực công việc của Tổng thống Putin về việc thực hiện lời hứa trước bầu cử, và gần 3/4 người dân Nga sẵn sàng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

Khoảng một nửa số người được hỏi (47%) tin rằng hầu hết những gì ông Putin nói trước bầu cử đã được thực hiện.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đã đưa người dân nước Mỹ cũng như thế giới đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi mà ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng.

Bởi trước đó, hầu hết mọi người, từ giới truyền thông cho đến các cử tri đều dự đoán ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng.

Trong suốt cuộc tranh cử, ông Trump đã có những lời nói, hành động khác lạ nên trở thành tâm điểm tranh cãi và thường xuyên nhận những lời công kích hướng về phía mình - cá tính đặc biệt mà theo tờ New York Times mô tả là "chưa từng có" ở một chính trị gia.

Tuy nhiên, chiến thắng của ông cũng đến từ những sự “khác lạ” đó. Cá tính đặc biệt cùng quan điểm chính trị quyết đoán, thẳng thắn - chiến dịch tranh cử của ông thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông nhiều hơn tất cả các ứng viên khác khi đó.

Tờ The Week nhận xét, chiến dịch tranh cử của Trump dựa trên nền tảng chủ nghĩa đại chúng, bởi vậy những chính sách và lời hứa hẹn của ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tầng lớp cử tri lao động, những người bất mãn vì mất việc làm và những thay đổi về sắc tộc và tôn giáo đang diễn ra trên đất Mỹ.

Theo New York Times, một trong những lý do ông Trump thu hút được sự ủng hộ lớn một cách bất ngờ là vì một lý do rất đơn giản - ứng viên đảng Cộng hòa là một người "có sao nói vậy".

Trong các chiến dịch vận động của mình ông Trump thường xoáy sâu vào mâu thuẫn nội tại sâu sắc của nước Mỹ trong đó có vấn đề khủng bố, người nhập cư, kinh tế suy giảm, bạo lực, vị thế sút giảm của nước Mỹ và thẳng thắn chỉ trích chính phủ hiện tại chỉ biết dùng những lời hoa mỹ mà không dám nhìn thẳng vào những vấn đề này.

Ông Trump cũng khẳng định những ưu tiên hàng đầu của mình là phục hưng vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế, điều mà nhiều người Mỹ cho rằng đã bị những nhà lãnh đạo trước đó "phá hỏng".

Ông Trump cũng cho thấy mình sẽ là một người cứng rắn trong mối quan hệ với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề thương mại.

Ông cũng khiến nước Mỹ rúng động với những tuyên bố hướng tới mối quan hệ thân tình với Nga và nói rằng có thể sẽ bỏ mặc các đồng minh NATO nếu họ không mang lại lợi ích cho liên minh.

Và khẩu hiệu tranh cử "làm cho nước Mỹ vĩ đại thêm lần nữa" đã làm nên chiến thắng lịch sử cho ông.

Không chỉ trong cuộc tranh cử, ngay sau khi đắc cử Tổng thống ông cũng gây nhiều bất ngờ với những hành động mà các đời Tổng thống Mỹ trước đó chưa từng làm như điện đàm với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Đảm nhiệm vị trí Tổng bí thư và đứng đầu ủy ban quân sự, ông đã xây dựng thêm nhiều đội ngũ lãnh đạo mới quan trọng nhằm đảm bảo kinh tế và an ninh quốc gia.

Với nền kinh tế lớn mạnh, Trung Quốc đang có những tác động to lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, nước này đang nắm giữ lượng lớn trái phiếu chính phủ của Mỹ. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập khắp nơi trên thế giới, một mặt có lợi cho người tiêu dùng nhưng mặt khác cũng gây ảnh hưởng đến các ngành sản xuất ở nhiều nước.

Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis- người đứng đầu Cơ đốc giáo toàn cầu đã là người luôn truyền đi khắp thế giới những thông điệp hòa bình. Ông đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn và củng bố mối quan hệ Mỹ-CuBa.

Trong năm qua, ông cũng đã nỗ lực kêu gọi và góp sức giúp Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết và cởi mở hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại châu lục này.

“Chúng ta cần phải xây lên những cây cầu và làm sụp đổ những bức tường ngăn cách. Chúng ta cần phải xây dựng những liên minh không chỉ về quân sự và kinh tế, mà còn văn hóa, giáo dục, triết học và tôn giáo”, lời phát biểu kêu gọi sự đoàn kết của ông này đã trở thành phương châm hành động cho thế giới.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội Facebook đã đưa CEO Mark Zuckerberg và vợ trở thành những nhân vật nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất trong năm vừa qua thuộc lĩnh vực công nghệ.

Không chỉ quyền lực trên thế giới mạng xã hội mà cặp đôi này còn có những đóng góp to lớn cho cộng đồng.

Cuối tháng 12 vừa qua Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ dành 99% tài sản của mình để làm từ thiện. Điều này còn có ý nghĩa hơn khi số tài sản của Mark ước tính trị giá lên đến 45 tỷ đô la và sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Ngoài những nguyên thủ quốc gia trên, trong danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới 2016 còn có Thủ tướng Đức Angela Markel, bà Janet Yellen, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Tỷ phú Bill Gates, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi...

