Niềm tin tỏa sáng trong cơn bão số 2

Thợ điện Thủ đô tại Công ty Điện lực Phú Xuyên (PC PHUXUYEN) đã có mặt kịp thời, hỗ trợ kinh phí và nhân công giúp Trung tâm lợp lại mái tôn…

Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm Thương Thương

Trung tâm Thương Thương là nơi dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ khuyết tật bằng các sản phẩm handmade độc đáo. Hiện Trung tâm có trên 10 lao động là người khuyết tật với lương tháng từ 1,5 đến hơn 2 triệu đồng. Các em khuyết tật đến trung tâm được hỗ trợ 80% phí ăn ở và học nghề miễn phí.

Do kinh phí hạn hẹp, nên khi làm mái tôn cho xưởng may, Trung tâm đã phải sử dụng tôn giá rẻ và nhờ người quen lợp hộ. Lâu ngày, mái tôn đã xuống cấp, các mối hàn hoen gỉ, thủng nhiều chỗ... Do vậy, việc sống chung với mưa dột, nắng nóng đã là “chuyện thường ngày” của những người khuyết tật nơi đây.

Vốn đã xuống cấp nghiêm trọng nên dù cơn bão số 2 không đổ bộ trực tiếp vào Hà Nội, nhưng sức gió của nó cũng đã xé toang mái tôn của xưởng may, khiến xưởng may đứng trước nguy cơ phải tạm thời đóng cửa, nhiều người khuyết tật phải tạm dừng công việc.

“Đang hoang mang chưa biết làm thế nào để có kinh phí tu sửa, thì tôi vô cùng ngỡ ngàng và vui mừng khôn xiết khi các bạn trẻ Điện lực chủ động đến khảo sát, giúp đỡ Trung tâm khắc phục mái tôn của xưởng may. Toàn bộ mái tôn cũ hỏng của xưởng may đã được thay thế hoàn toàn bằng mái tôn mới, có chống nóng”, chị Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc Trung tâm xúc động chia sẻ.

Chị Thu Thương giới thiệu sản phẩm thủ công đến mọi người - Ảnh thuongthuong.net

Là người đưa ra ý tưởng giúp đỡ Trung tâm Thương Thương, anh Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Phòng Vật tư, phụ trách Đội Dịch vụ khách hàng PC PHUXUYEN cho biết “Khi biết mái tôn của Trung tâm Thương Thương bị bão phá nát, em nghĩ ngay đến đây là Trung tâm toàn người khuyết tật, còn khó khăn, lại không thể tự sửa chữa được. Do vậy, em đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo PC PHUXUYEN cho phép Đội Dịch vụ khách hàng thực hiện công trình phần việc này. Ban Lãnh đạo Công ty đã nhất trí để Đội Dịch vụ khách hàng thực hiện giúp đỡ hỗ trợ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện.”

Chị Thu Thương và các Thợ điện Thủ đô

“Toàn bộ kinh phí mua vật liệu được trích từ Quỹ từ thiện Chung một tấm lòng của đơn vị; còn nhân công là các bạn trẻ của Đội dịch vụ khách hàng”, anh Thanh cho biết thêm.

Thợ điện Thủ đô hỗ trợ sửa chữa, thay thế tôn chống nóng cho Trung tâm

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thợ điện trẻ Thủ đô đã tự tay mua vật liệu, lên kế hoạch thi công, lắp đặt một cách cẩn thận và thực hiện thay thế thành công toàn bộ hơn 30 m² mái chống nóng cho xưởng may của Trung tâm ngay sau khi bão tan.

Chị Thu Thương cho biết trước đó đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các bạn trẻ Điện lực, cũng chính Thanh là người đã tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục lắp điện sản xuất phù hợp, giảm thiểu chi phí tiền điện hàng tháng cho Trung Tâm.

“Giờ đây, với mái tôn mới rất chắc chắn, chúng tôi sẽ không sợ mưa, đặc biệt là không sợ nắng nóng khi làm việc, vì tôn mới là tôn lạnh, chống nóng...”, chị Thu Thương chia sẻ, đồng thời gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến những Thợ điện Thủ đô đã hiểu thấu khó khăn và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, để những người khuyết tật có thể tự tin, tiếp tục vượt qua các khó khăn của cuộc sống.

Bản thân chị Nguyễn Thị Thu Thương - Giám đốc Trung tâm Thương Thương bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh không thể ngồi hay đứng chứ đừng nói đi lại. Tuy nhiên, không cam chịu thậm chí vượt lên trên số phận, chị và các bạn trẻ khuyết tật tại Trung tâm luôn tích cực, cần mẫn tự lao động để sống, để có thể hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Thảo Linh