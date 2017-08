Ninh Thuận: Nguy cơ tràn dầu ở vùng biển trọng điểm du lịch

Bất ngờ thủng vỏ tàu

Ngày 25/8, đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện các đơn vị cứu hộ đã lai dắt tàu Việt Hải 06 vào vịnh Phan Rang và neo cách bờ biển Ninh Chữ (tỉnh Ninh Thuận) khoảng 500m. Tất cả các thuyền viên trên tàu Việt Hải 06 đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào khoảng 14h40’ ngày 23/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận nhận được tin báo tàu Việt Hải 06 thuộc công ty TNHH Việt Hải (TP.Hải Phòng), do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm Thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên, đang chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn, hành trình từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi tỉnh Thanh Hóa gặp sự cố.

Theo đó, khi tàu đi ngang vùng biển Ninh Thuận, nước tràn vào buồng máy, tàu thả trôi tự do tại vị trí tọa độ 11’34’ 00’’N – 109’06’00’’E, cách Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Khi xảy ra sự cố, thuyền trưởng đã cho các thủy thủ bơm nước ra khỏi buồng máy và quay tàu chạy vào cảng Ninh Chữ. Đồng thời, tàu phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp. Tuy nhiên khi còn cách bờ khá xa, tàu chết máy, trôi tự do trên biển và có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Ninh Thuận lập tức chỉ đạo đồn Biên phòng Thanh Hải và đồn Biên phòng Ninh Chữ phối hợp cùng tàu ngư dân ra ứng cứu.

Theo đó, đồn Biên phòng Thanh Hải và Ninh Chữ cử 3 tổ công tác, gồm 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương điều động 3 tàu cá ngư dân (NT-91215 TS công suất 800 CV; NT-91171 TS công suất 500 CV và NT 00759 TS công suất 80 CV) ra hiện trường tiếp cận tàu gặp nạn.

Dầu loang ra khi tàu Việt Hải 06 bắt đầu chìm.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 – Nha Trang, điều động phương tiện tàu kéo SG 6956/380 CV/04, thuyền viên của công ty TNHH Phương Thảo Nguyên đang neo đậu tại khu chuyền tải Ninh Chữ đi cứu nạn tàu Việt Hải 06.

Cuối chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn. Công tác cứu hộ khẩn cấp được tiến hành nhằm cứu tàu Việt Hải 06. Đến khoảng 20h45’ ngày 23/8, tàu kéo của công ty Phương Thảo Nguyên đã lai dắt tàu Việt Hải 06 vào vịnh Phan Rang và neo cách bờ biển Ninh Chữ khoảng 500m. Các thuyền viên trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, tàu hàng trọng tải lớn, chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn, trong khi đó vỏ tàu bị thủng, nước tràn vào nhanh khiến con tàu chìm dần.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hiên, Thuyền trưởng tàu Việt Hải 06 cho biết: “Tàu Việt Hải 06 đang trên đường từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Thanh Hóa. Trên tàu chở tổng cộng 3.004 tấn tôn cuộn. Khi đi ngang qua vùng biển Ninh Thuận thì không hiểu vì sao vỏ tàu bị thủng, tôi cùng các anh em thuyền viên đã tìm mọi cách bơm nước ra ngoài, nhanh chóng chạy về bờ.

Tuy nhiên, do bị phá nước, nước tràn vào quá nhanh khiến tàu chết máy buộc phải thả trôi trên biển. May mắn là lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời, lai dắt tàu về bờ an toàn. Điều chúng tôi lo lắng là trên tàu, ngoài 3.004 tấn tôn cuộn còn có khoảng 21.000 lít dầu.

Trước khi thả trôi tàu, chúng tôi đã tiến hành hút khô hầm máy, các bồn chứa đã được khóa van để tránh dầu bị tràn ra ngoài. Thế nhưng, nếu tàu chìm thì khả năng lượng dầu này loang ra vùng biển gần đó là rất cao. Hiện, anh em thuyền viên đang rất lo lắng...”.

Giải pháp chỉ là tạm thời

Theo ghi nhận của PV, tàu Việt Hải 06 được lực lượng cứu hộ lai dắt vào vùng biển Ninh Chữ cách bờ khoảng 500m. Đến trưa 24/8, hầu như toàn bộ con tàu đã chìm xuống biển, chỉ còn cabin và một phần mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước. Xung quanh vị trí tàu gặp nạn neo đậu đã có vết dầu loang ra, nước biển bắt đầu gợn đen, xuất hiện váng dầu nổi lềnh bềnh, bị sóng đánh tấp vào bờ...

Cách vị trí tàu gặp nạn không xa, hàng chục công nhân đang tích cực dùng phao, quây bao quanh tàu gặp nạn để đề phòng sự cố tràn dầu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp xử lý tạm thời, nguy cơ sự cố tràn dầu mới tại Ninh Thuận đang dần hiện hữu nếu không xử lý nhanh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận cùng trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung đã khẩn trương lên phương án trục vớt con tàu an toàn, tránh để xảy ra sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến môi trường biển.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Hiện, lượng dầu loang ra không nhiều, nhưng con số 21.000 lít dầu trên tàu Việt Hải 06 vẫn khiến dư luận, nhất là địa phương lo lắng và cần sớm có phương án xử lý ngay.

Nếu để xảy ra sự cố tràn dầu thì môi trường biển khu vực Ninh Chữ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cần phải nhấn mạnh rằng, vùng biển Ninh Chữ là trọng điểm về phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Nếu xảy ra sự cố tràn dầu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo công tác ứng cứu, xử lý sự cố.

Về phương án xử lý ban đầu, ông Nam cho biết, hiện các đơn vị đang khẩn trương dùng phao quây thấm dầu ở những khu vực dầu loang theo sóng biển tràn vào bờ biển Ninh Chữ. Tuy nhiên, đây mới là giải pháp mang tính tình thế bởi hiện nay, tỉnh chưa có phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng để phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu (phao quây, hóa chất xử lý dầu...).

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để tổ chức phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu của tàu bị nạn trong thời gian sớm nhất. Việc làm này nhằm không để xảy ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến môi trường biển, hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản của nhân dân.

Theo tìm hiểu của PV, vùng biển tàu Việt Hải 06 gặp nạn được xem là “mỏ vàng”, trọng điểm phát triển kinh doanh du lịch và nuôi trồng thủy sản của người dân trong tỉnh. Nơi đây tập trung rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, bãi tắm...

Hiện, thời tiết đang nắng nóng nên khách du lịch và người dân địa phương đổ ra biển rất đông. Bên cạnh đó, cách vị trí tàu Việt Hải 06 đang neo đậu (đã chìm 2/3 tàu-PV) không xa cũng tập trung khá nhiều lồng, bè của người dân nuôi trồng thủy, hải sản. Hiện tại, người dân đang rất lo lắng về việc dầu tràn ra biển trong gần 2 ngày qua.