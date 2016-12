Noel 2016: Những lời chúc Giáng sinh hay nhất gửi tới người yêu

- Hôm nay khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Người nhìn anh và hỏi: Con muốn ước điều gì? Anh trả lời rằng: con xin Người hãy ban cho người con yêu sức khỏe, sự an lành! Chúa lại hỏi: Con muốn ta che chở và mang lại hạnh phúc cho người đó không? Anh trả lời: cảm ơn Người, nhưng điều đó sẽ do chính con mang lại…Thiên Thần à, chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ, Noel này anh không thể bên em được nhưng anh hi vọng trái tim em luôn được sưởi ấm!

Đừng quên những lời chúc giáng sinh ý nghĩa dành cho người thân thương

- Chúc em, một nửa của đời anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh luôn bên cạnh. Dù em đi tới đâu anh vẫn theo từng bước chân em. Anh chỉ mong được theo em trên đoạn đường còn lại để có thể dìu em khi em ngã, hạnh phúc khi được thấy em cười, và bên cạnh em khi em cô đơn nhất, với anh như thế là đủ. Mãi yêu em.

-Em gửi lời chúc mừng noel đến anh, chúc anh yêu mùa giáng sinh ấm áp. Chúc anh đủ mạnh mẽ để vượt qua cái giá lạnh của mùa đông năm nay khi không có em bên cạnh.

- Mùa Giáng Sinh là mùa giá rét. Nhưng khi có anh cầm tay em, mùa giá rét trở thành mùa nồng ấm. Em mong tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa xua tan lạnh giá của mùa đông.

- Chồng yêu à, vậy là một mùa giáng sinh nữa lại về. Vợ mong đến Noel để vợ chồng mình được bên nhau trong không khí lạnh giá này. Vợ chúc chồng ngày càng mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn yêu vợ, yêu các con chồng nhé. Love you.

- Noel đến rồi, sẽ không có ý nghĩa gì nếu ngày này chúng ta không được bên nhau. Vợ và chồng đã được thỏa ước nguyện cùng chung sống dưới một mái nhà. Chồng hãy luôn yêu thương, lo lắng cho vợ như thuở ban đầu chồng nhé. Vợ mãi yêu chồng.

- Noel năm nay khác Noel năm trước vì chúng ta đã có thêm một thiên thần siêu đáng yêu. Chồng chúc vợ yêu cùng thiên thần nhỏ của mình luôn hạnh phúc bên chồng nhé.

Những lời chúc Noel ý nghĩa cho một nửa yêu thương.

- Em thích những điều giản dị. Lời chúc cho nhau cũng vậy. Mùa Giáng Sinh, em thường chúc tất cả bằng câu: “Noel an lành nhé”. Em nghĩ vậy là đủ rồi. Còn với riêng anh, em mong anh sẽ thấy sự an lành từ tình yêu mà em đã dành cho anh.

- Tính đến nay đã mấy chục năm chúng mình bên nhau. Anh chỉ chúc mình luôn vui vẻ, an hưởng tuổi già bên anh và con cháu sum vầy. Noel đến rồi, anh chúc bà xã của anh có thật nhiều sức khỏe và mãi yêu thương bố con anh nhé.

- Em yêu của anh mùa Giáng sinh đã đến, em nhớ mặc áo ấm vào nhé. Chúc em một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu.

- Mình đã yêu nhau được 3 năm, tuy nhiên chúng ta chưa một lần được bên nhau trọn vẹn vào đêm Giáng sinh. Anh ước, chúng mình sẽ mãi được bên nhau trong một thời gian tới, sẽ không xa nữa đâu, em yêu gắng chờ anh nhé. Chúc em Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và thật hạnh phúc nhé!.

Thanh Lam