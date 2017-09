Phụ nữ đừng để chồng và gia đình “xỏ mũi” Nhà nghiên cứu Tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc công ty Tư vấn An Việt Sơn) cho rằng: “Bây giờ, nhiều chị em thua thiệt, lấy chồng là tin tuyệt đối ở chồng. Họ cứ nghĩ rằng, chồng sẽ thật lòng yêu thương, thủy chung với mình. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm, thiếu kỹ năng sống. Một số người chồng (số ít) chỉ biết đến chữ tình mà quên chữ nghĩa. Họ là những người gia trưởng, lấy vợ để được “hưởng lợi”, có người cung phụng bếp núc, chăm lo con cái… Họ cứ nghĩ, số tiền họ đi làm đưa về cho vợ - kẻ ăn bám ở nhà là đủ bù đắp cho sự hy sinh của người phụ nữ, tuy nhiên đó chỉ là 1/3 cuộc sống, còn 2/3 nữa là đời sống tinh thần-người phụ nữ đã mất đi”. Theo ông Nguyễn An Chất, để chấm dứt tình trạng bị chồng coi thường, người phụ nữ phải thương mình, không nên để cho chồng và gia đình “xỏ mũi” dắt đi. Phải biết vươn lên làm chủ bản thân tìm cách giải quyết tốt đẹp nhất, tránh tình trạng “ăn vụng” để gia đình chồng và chồng có cớ coi thường mình.