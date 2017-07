Nỗi lo từ 3 điểm 10 của thí sinh đạt kết quả tuyệt đối ở Thanh Hoá

Những ngày này, tìm về thôn Châu Thành 2, xã Yên Lạc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nhiều người tự hào và nể phục trước tấm gương em Lê Hữu Hiếu (SN 1999). Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân Hiếu lại bị khuyết tật, nhưng em đã nỗ lực hết mình để đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở khố B, tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Trong căn nhà nhỏ cấp 4 cũ nát, chật chội hầu như không có bất cứ một tài sản nào đáng giá ngoài những tấm giấy khen được treo đầy trên mỗi góc tường.

Biết con trai đậu điểm cao nhưng chị Châu lại lo lắng thay vì vui mừng.

Cả gia đình có 5 thành viên nhưng chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ bé. Chiếc võng dù là chỗ ngả lưng của cậu học trò nghèo mỗi đêm dùi mài đèn sách. Ngay cả một góc học tập nhỏ cho riêng mình Hiếu cũng không có.

Thấy chúng tôi đến, chị Lưu Thị Châu (41 tuổi, mẹ Hiếu) nước mắt ngắn dài tâm sự: “Nghe tin con trai đỗ 3 điểm 10, nhiều người đến chúc mừng lắm chú à! Vợ chồng tôi vui thì ít mà lo lắng thì nhiều, vì không biết lấy đâu ra tiền cho con đi học. Tiền nợ ngân hàng của gia đình trước đây giờ cũng chưa trả hết. Sau khi thi xong, cháu xin bố mẹ đi Hà Nội làm thêm để kiếm tiền vào Nam học”.

Còn anh Lê Hữu Hưng (45 tuổi, bố em Hiếu) bước vào nhà chào khách, rồi anh đi thẳng đến chiếc giường nằm ra và khóc, khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo không biết lấy nguồn đâu cho con đi học.

Hiếu mơ ước trở thành bác sĩ đa khoa để chữa bệnh cho người nghèo.

Được biết, vợ chồng anh Hưng sinh được 3 người con, Hiếu là con trai đầu, sau đó còn cô con gái năm nay học lớp 11 và cậu con trai út lên lớp 7. Cuộc sống gia đình 5 miệng ăn và học hành của 3 người con chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Tranh thủ những thời gian rảnh rỗi, anh Hưng ra Hà Nội đi làm thuê, nhưng vì sức khỏe yếu nên thời gian gần đây anh không còn làm được việc nặng.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân Hiếu bị khuyết tật từ nhỏ do tai nạn, khiến một chân em bị teo cơ. Tuy nhiên, không vì lý do đó mà em nhụt chí hay mặc cảm mà ngược lại, em học hành chăm chỉ và kết quả rất tốt.

Từ cấp tiểu học em đã đạt được những thành tích tốt trong học tập, suốt 12 năm cắp sách đến trường, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra, trong quá trình học tập, em cũng đã dành nhiều giải thưởng cao ở cấp huyện và tỉnh.

Chia sẻ về lý do chọn trường, Lê Hữu Hiếu cho biết, mặc dù rất muốn được theo học tại Học viện Quân y để bớt gánh nặng học phí, nhưng do ngày bé, không may em bị tai nạn, hiện nay chân trái phát triển không bình thường, ảnh hưởng đến sức khỏe, gây khó khăn trong một số hoạt động. Do vậy, em không đủ điều kiện vào học tại các trường ngành công an, quân sự.

Lê Hữu Hiếu từ bé đã ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ đa khoa để chữa bệnh cho người nghèo, em cho biết sẽ nộp hồ sơ vào trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy Trịnh Văn Hùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Yên Định 1 nhận xét: “Ở lớp, Hiếu là một học sinh giàu nghị lực, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trong những ngày gần kỳ thi, bố Hiếu bị bệnh phải cấp cứu ở bệnh viện, Hiếu vừa phải chăm bố ở bệnh viện, vừa tích cực ôn thi nhưng em đã đạt kết quả tuyệt đối. Thầy cô, bạn bè rất tự hào và khâm phục thành tích mà Hiếu đã đạt được”.

Thiện Quyền