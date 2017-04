Tạm giam 'con nghiện' chuyên cướp xe ôm grab lấy tiền phê ma túy

Ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ký quyết định khởi tố tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phan Long (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đối tượng nghiện nặng rồi trở thành tên cướp chuyên nghiệp.

Chỉ trong khoảng hai tháng, Long đã gây ra gần chục vụ cướp xe ôm grab liên hoàn từ TP.HCM sang địa phận tỉnh Bình Dương. Tới ngày 3/4, khi đang thực hiện hành vi cướp xe ôm lần nữa, gã bị trinh sát Công an thị xã Thuận An tóm gọn.

Nhận được bản quyết định khởi tố tạm giam 4 tháng, Long rưng rưng nước mặt với vẻ hối hận. Gã cho biết những ngày qua ở trong nhà tạm giam, gã đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi tội lỗi. Dù biết bây giờ có hối hận cũng muộn màng nhưng gã vẫn mong có cơ hội được tự do về gặp mặt đứa con bé bỏng hơn hai tuổi.

Đối tượng Long khi bị bắt.

Long tâm sự: "Em nghiện ma túy lâu rồi, nghiện từ thời thanh niên. Thế nhưng, em giấu được bạn gái nên cưới cô ấy về làm vợ. Ở với nhau được thời gian ngắn, vợ em mang bầu. Lúc này, em đã nghiện nặng không thể che giấu cô ấy được nữa. Nhiều lần vợ khuyên can đi cai nghiện nhưng em thử cai tại nhà không được. Vì vậy, cô ấy đã quyết định ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ”.

Theo lời Long, vì sa chân vào ma túy mà hắn đã phá tan hạnh phúc gia đình nhỏ. Sau khi ly hôn vợ, cuộc sống Long chán nản bế tắc nhiều hơn. Từ đó, hắn ngày ngày đắm mình vào ma túy và rượu bia. Sa đà vào ăn chơi, Long thiếu tiền nên phải buôn ma túy. Hành vi này khiến Long phải lãnh án tù một thời gian dài.

Vào năm 2016, khi rời bỏ chiếc áo phạm nhân, Long trở về địa phương nhưng sợ tai tiếng với hàng xóm nên tiếp tục bỏ đi bụi. Qua đó, gã thuê một căn phòng trọ cách nhà gần chục km để sống tạm. Ban ngày, Long ngủ triền miên sau những lần phê thuốc. Đến chiều tối, gã tỉnh dậy đi ra ngoài ngắm cảnh phố phường và ăn uống.

Túng thiếu, gã nghĩ ra cách đi cướp xe ôm grab để có tiền sinh hoạt. Khi tài xế đến đón khách, Long sẽ chỉ dẫn đường cho tài xế đi vòng vèo qua những đường vắng. Thấy vắng người, đối tượng ra tay bóp cổ tài xế, khống chế bằng hung khí để cướp xe. Nếu ai chống cự quyết liệt thì Long không ngần ngại đâm trọng thương.

Theo tìm hiểu, Long sinh ra trong gia đình có hai anh em trai, y là con út. Bố mẹ Long làm nghề buôn bán nên kinh tế gia đình cũng khấm khá. Ngay từ bé, Long được bố mẹ cho ăn học tử tế. Thế nhưng, gã lại rơi vào lối sống ăn chơi, đua đòi và vướng vào ma túy.

Thiếu tá Tạ Quốc Toản, Đội trưởng đội CSHS Công an thị xã Thuận An chia sẻ về vụ việc: "Để bắt được Long, cơ quan công an đã lập chuyên án theo dõi dài ngày. Ban đầu, nạn nhân tới công an trình báo bị cướp tại địa bàn Thuận An nhưng đối tượng lại thuê chở đi từ TP.HCM. Từ đây, nhận định, đối tượng đã tinh vi trong việc mở rộng địa bàn liên tỉnh để đánh lạc hướng điều tra. Bằng nghiệp vụ điều tra, trinh sát đã lần vết được nơi trú ngụ và lối sống của Long để bắt gọn khi y đang tiếp tục gây án".

Qua lời khai ban đầu, Long cho biết đã gây ra ở địa bàn thị xã Thuận An hai vụ cướp xe grab, còn TP.HCM khoảng ba vụ. Tuy nhiên, nhiều khả năng số vụ cướp chưa dừng lại ở đó. Công an thông báo ai từng là nạn nhân của đối tượng Long hãy đến cơ quan công an trình báo để phục vụ điều tra.

