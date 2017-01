Chân dung nữ quái 'nối nghiệp' gia đình, gieo rắc cái chết trắng

Giữa tháng 6/2016, nhận thấy tình trạng sử dụng ma túy trên địa bàn đang có xu hướng tăng, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã cử trinh sát theo dõi. Trong quá trình thu nhập thông tin, các trinh sát phát hiện một số đối tượng nghiện ma túy, đang tập trung lấy “hàng” từ người phụ nữ tên Thủy.

Xác định đây là một đường dây mua bán ma túy nên lãnh đạo Công an TP. Vinh đã lập Chuyên án 246H, do đồng chí Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP. Vinh làm Trưởng ban; Thiếu tá Bùi Văn Ngọc, Trưởng Công an phường Hà Huy Tập làm Phó ban cùng một số cán bộ, chiến sỹ Công an phường tham gia phá án.

Chân dung đối tượng Ngô Thị Toàn (Ảnh công an cung cấp).

Sau 6 tháng kiên trì theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng, các trinh sát đã bí mật điều tra xác định đối tượng này là Hồ Thị Thủy (SN 1971) trú tại khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, TP Vinh. Ngoài ra, trợ lực cho Thủy còn có Hà Ngọc Thắng (người tình của Thủy).

Tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Thủy và Thắng cũng chỉ là một trong những “móc xích” để phân phối, bán lẻ ma túy cho con nghiện. Đằng sau còn có một đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho chúng.

Với quyết tâm triệt phá hoàn toàn đường dây buôn bán ma túy này, các trinh sát tiếp tục kiên nhẫn theo dõi Thắng và Thủy để đến tận cùng “ổ ma túy” này. Sau nhiều công sức điều tra, kẻ chủ mưu cuối cùng đã lộ diện, đó chính là Ngô Thị Toàn (SN 1964), trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh.

Xác minh hồ sơ nhân thân các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện gia đình Toàn từ bố mẹ cho đến anh chị em… đều là các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi mua bán ma túy. Thậm chí, bản thân Toàn từng vào tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, không những hối lỗi làm lại cuộc đời, Toàn còn “rủ rê” người em gái Ngô Thị Hoa (SN 1964) cùng nhau tổ chức mua bán ma túy. Dưới sự hỗ trợ của em, chỉ trong thời gian ngắn Toàn đã mở rộng buôn bán ma túy khắp TP Vinh.

Lúc đầu, Toàn chỉ “nhập” ma túy về rồi xé lẻ bán cho con nghiện, sau khi đã vững chắc thì Toàn bắt đầu tăng số lượng lên và nếu không bị bắt thì Toàn đang có dự định mở “chân rết” khắp nơi.

Xác định đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Toàn cầm đầu hoạt động ngày càng phức tạp với quy mô lớn, Ban chuyên án quyết tâm triệt phá để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Vào ngày 22/12/2016, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng, Toàn chuẩn bị giao một đợt ma túy mới cho Thủy. Ngay lập tức, Ban chuyên án triển khai lực lượng tiến hành mật phục xung quanh nhà ở của Toàn, chờ thời cơ thuận lợi để tóm gọn cả đối tượng lẫn tang vật.

Thắng và Thủy bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy (Ảnh công an cung cấp)

3 ngày sau, khi Thủy và Thắng vừa lấy ma túy tại nhà Toàn đang trên đường trở về thì bị tổ công tác thứ nhất ập đến bắt quả tang; thu giữ trên tay của Thủy 1 bánh hêrôin có trọng lượng 351g, 1 ĐTDĐ Iphone 6S và 1 xe máy Airblade BKS 37B2-65140.

Ngay lúc này, tổ công tác thứ hai lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Ngô Thị Toàn và Ngô Thị Hoa. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 1 cây hêrôin có trọng lượng 42,5g; 2 cân tiểu ly điện tử dùng để cân ma túy. Trước những vật chứng không thể chối cãi được, hai chị em nữ quái đã phải cúi đầu nhận tội.

Đây là một trong những chiến công xuất sắc của Công an TP Vinh nhằm bảo vệ người dân vui xuân, đón tết sắp đến. Ghi nhận chiến công đó, chiều 26/12/2016, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Ban chuyên án 246H.

