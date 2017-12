Nóng: Đang khám nhà ông Đinh La Thăng

Chiếc ô tô biển xanh cùng xe cứu thương đậu trước nhà ông Đinh La Thăng.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, khoảng 19h hôm nay 8/12, tại tòa nhà thuộc khu đô thị Sông Đà (Nam Từ Liêm - Hà Nội) có nhiều người ra vào.

Cùng với đó là sự xuất hiện của một xe biển xanh và cảnh sát khu vực. Nhiều phóng viên báo đài cũng đã có mặt ở đây.

Lực lượng bảo vệ được bố trí canh giữ lối vào tòa nhà nghiêm ngặt. Khá nhiều cư dân tòa nhà ngỡ ngàng trước việc có rất đông lực lượng chức năng tại đây.

Theo lời một số bảo vệ, ở đây đang diễn ra sự việc quan trọng.

Khung cảnh trước nhà riêng ông Đinh La Thăng.

Trước đó, theo thông tin từ cổng thông tin điện tử bộ Công an cho biết: Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Đinh La Thăng theo đúng quy định của pháp luật.