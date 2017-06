Nông dược HAI thông qua kế hoạch doanh thu 1.615 tỷ đồng năm 2017

Công ty đặt kế hoạch doanh thu ở mức 1,615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5%.

Doanh thu vượt kế hoạch

Năm 2016, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HAI) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 0,18% so với năm 2015. Lợi nhuận là 77 tỷ đồng, bằng 96,44% so với năm 2015.

Đây được đánh giá là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn thị trường chung gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2016, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật gặp khó trong việc tiếp cận vốn, tình hình đầu tư và kinh doanh cũng bị hạn chế khi tình hình thiên tai như nhiễm mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long và hạn hán kéo dài ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Thêm vào đó, thị trường kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật ngày một cạnh tranh gay gắt, tình hình tỷ giá Đô la Mỹ các tháng cuối năm tăng cao, các chính sách pháp luật về kinh doanh, đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật mới ban hành cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thế mạnh của HAI tập trung vào kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong khi đây cũng là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn chung trong năm 2016.

Để khắc phục các yếu tố bất lợi đến từ bên ngoài, công ty đã hoàn thiện hệ thống điều hành kinh doanh, kênh phân phối, giám sát chi nhánh, siết chặt chi phí..., nhằm giữ vững các chỉ tiêu kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nghề, chi nhánh và phát triển thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới.

Mở rộng quy mô sản xuất

Trong năm 2016, HAI đã tái cơ cấu danh mục đầu tư, thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ít hiệu quả.

Công ty đã mua lại toàn bộ phần vốn góp của đối tác tại Công ty TNHH HAI Long An để trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH HAI Long An; tiến hành xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An với quy mô vốn đầu tư giai đoạn 1 là 125 tỷ. Nhà máy Nông dược HAI đã được khánh thành và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 5/2016.

Trong năm 2017, để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, HAI sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy phân bón, xây dựng tổng kho HAI tại tỉnh Tiền Giang với quy mô vốn đầu tư dự kiến ban đầu là 80 tỷ đồng.

Mục tiêu doanh thu 1.615 tỷ đồng

Theo thông tin từ công ty, ngoài những lĩnh vực kinh doanh truyền thống như kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống tại các địa bàn chiến lược, HAI đang mở rộng địa bàn hoạt động sang các nước láng giềng như Campuchia và Lào nhằm mở rộng khai thác tối đa thị trường trong nước và các nước lân cận.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã thành lập Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm HAI (tiền thân là Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm) để phục vụ nghiên cứu phân tích các sản phẩm thuốc nông dược, trên cơ sở đó, sẽ từng bước nghiên cứu các chế phẩm sinh học gia dụng phục vụ tiêu dùng và trong thời gian tới sẽ định hướng nghiên cứu các sản phẩm tân dược.

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động mở rộng sang một số lĩnh vực mới như kinh doanh gạo, cám. Cung cấp mạnh mẽ ra thị trường các sản phẩm Home Garden. Những lĩnh vực kinh doanh mới này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong thời gian tới.

Các nội dung trình đại hội đều được thông qua với tỷ lệ rất cao.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2017, HAI đặt mục tiêu doanh thu là 1.615 tỷ đồng, lợi nhuận 105 tỷ đồng. Công ty dự kiến trả cổ tức tối thiểu 5% vốn điều lệ.

Tại đại hội, các câu hỏi của cổ đông về định hướng, kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận... đều được đoàn chủ tịch trả lời chi tiết, thoả đáng. Các nội dung trình đại hội đều được thông qua với tỷ lệ rất cao, trên 99%.