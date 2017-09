Nóng: Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến xác nhận bắt được tử tù Thọ 'sứt'

Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi trại Tạm giam T16 của bộ Công an, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của công an vừa bắt được một trong hai đối tượng trên là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, tráu tại huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Cũng theo nguồn tin này, Thọ “sứt” bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Dương. Hiện, C45 đang tiến hành di lý đối tượng trên đường về Hà Nội.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt tử tù còn lại là Nguyễn Văn Tình.

Hai tử tù trốn trại (Thọ "sứt" bên trái).

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 14/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ theo Điều 311, Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, PC44 cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Đây là 2 tử tù đã lợi dụng lúc trời đang mưa to, phá cùm, bỏ trốn khỏi trại Tạm giam T16 (bộ Công an).

Chí Công