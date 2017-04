Nốt ruồi mép phải tố cáo kẻ buôn bán ma túy trốn nã hơn 10 năm

Ngày 25/4, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao Lương Văn Tạc (SN 1988) trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để khôi phục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, năm 17 tuổi, Lương Văn Tạc tham gia vào một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Hắn là người trực tiếp giao dịch với các đối tượng người Lào. Sau đó, Tạc đưa ma túy về Đô Lương (Nghệ An) giao cho các "đại lý" trước khi mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Lương Văn Tạc thời điểm bị phát lệnh truy nã. (Ảnh do Công an cung cấp)

Năm 2005, sau một thời gian dài theo dõi, đường dây ma túy này bị Công an huyện Đô Lương bóc gỡ, các đối tượng tham gia lần lượt bị bắt. Riêng đối tượng Lương Văn Tạc đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc Lương Văn Tạc.

Đầu năm 2017, nguồn tin trinh sát cho biết, Tạc đang sống tại Viêng Chăn (Lào). Trải qua hơn 10 năm, ngoài tấm ảnh danh chỉ bản, cơ quan truy nã không có thêm bất kỳ một thông tin gì về đặc điểm nhận dạng của Tạc. Qua nguồn tin mật, tổ công tác biết được ở bản Phôn Thon, huyện Pắc Ka Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào có một đối tượng có nhiều đặc điểm nhận dạng tương đồng với tấm ảnh danh chỉ bản của Tạc.

Kiểm tra sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương, công an không tìm thấy ai tên Lương Văn Tạc. Tưởng chừng sự việc đi vào ngõ cụt thì các trinh sát phát hiện trong các đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn, đối tượng Khăm My có một số đặc điểm nhận dạng giống với Lương Văn Tạc, đặc biệt là nốt ruồi nơi mép trái.

Tổ trinh sát bí mật thu thập thông tin và xác định Khăm My là tên được đặt sau khi người này định cư ở Lào, đối tượng là người Việt Nam di cư sang đây cùng gia đình. Hiện, cả gia đình đang sinh sống tại bản Phôn Thon.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, trưa 18/4, lực lương truy nã bất ngờ xuất hiện và bắt giữ Tạc tại quán nước đầu bản. Bước đầu Tạc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo thông tin cơ quan chức năng địa phương cung cấp, Khăm My (tức Tạc) sinh sống ở bản Phôn Thon từ khoảng năm 2007, hiện đã lấy vợ và có 2 con.

Hà Hằng