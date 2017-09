Note 8 nhiều tính năng "áp đảo" iPhone X, nhưng có hữu dụng hơn?

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tiến hành so sánh Note 8 với iPhone X, để phân tích những tính năng mà Note 8 có nhưng iPhone X không được trang bị liệu có hữu dụng hơn trong việc sử dụng hàng ngày? Và lý do gì mà Apple lại cố tình loại bỏ những tính năng này?

Bút S-Pen

Không thể phủ nhận Galaxy Note 8 khác biệt với các smartphone khác ở chiếc bút S-Pen. Nó cho phép người dùng ghi chú nhanh, vẽ vời và làm một số việc khác trên màn hình của Note 8. Chiếc bút cũng là thứ giúp dòng Galaxy Note của Samsung có một lượng fan nhất định, sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm dù mức giá cao.

Tuy nhiên, với cảm ứng siêu nhạy của màn hình smartphone hiện nay thì nhu cầu dùng bút chỉ gói gọn trong một số ít người dùng mà thôi. Chính vì thế các smartphone khác ngoài Note 8, trong đó có iPhone vẫn bán đắt như tôm tươi.

Và để đánh đổi cho việc dùng bút, Note 8 nói riêng và dòng Galaxy Note nói chung phải hi sinh khá nhiều không gian sắp xếp linh kiện, cũng như thay đổi bo mạch máy để dành chỗ cho bút S-Pen. Đó cũng là một lý do khiến Note 7 bị cháy nổ do không gian dành cho cục pin quá nhỏ, dẫn đến sự cố thu hồi toàn cầu vào năm ngoái.

Với việc nhắm vào đối tượng người dùng phổ thông, dùng smartphone với nhu cầu giải trí nghe gọi chụp ảnh thì việc Apple không cho S-Pen vào iPhone là hợp lý. Nếu muốn một sản phẩm Apple chuyên dụng vẽ vời và ghi chú, hãy mua iPad Pro!

Jack cắm tai nghe 3.5mm

Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ jack cắm tai nghe của Apple trên iPhone 7 là quá vội vàng khi nhu cầu nghe nhạc bằng tai nghe có dây vẫn rất phổ biến. Tuy nhiên thực tế thì nhìn vào những chiếc smartphone ngày càng mỏng, thậm chí mỏng hơn cả... đường kính của jack cắm tai nghe 3.5mm thì có thể thấy quyết định này của Apple là đúng đắn.

Không phải ngẫu nhiên mà sau khi Apple tiên phong trong việc bỏ jack 3.5mm, đến lượt Moto Z, HTC U Ultra, Xiaomi Mi 6, Essential Phone... cũng liên tục đi theo trào lưu này. Ngoài ra, việc bỏ jack 3.5mm cũng giúp người dùng từ bỏ thói quen nghe nhạc qua cổng analog vốn có chất lượng không tốt để sử dụng những cổng âm thanh số khác có chất lượng cao hơn.

Loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm còn là bước thúc đẩy cần thiết dành cho tai nghe không dây trở nên phổ biến hơn. Đừng vội nhìn vào mức giá 159 USD của Apple AirPods mà cho rằng tai nghe loại này đắt đỏ, thực tế thì một chiếc tai nghe Bluetooth stereo chất lượng âm thanh tốt hiện chỉ còn có giá từ khoảng 20 USD, tức là rẻ hơn cả giá bán lẻ chính hãng của tai nghe có dây EarPods của Apple (30 USD).

Chắc chắn ai đang sở hữu iPhone 7, 8 hay X đều có thể mua được tai nghe Bluetooth dạng này và tận hưởng sự tiện lợi hơn khi nghe nhạc, thay vì phải lúi húi gỡ rối và cắm vào cổng 3.5mm trên smartphone như thông thường.

Khe cắm thẻ nhớ

Khi Samsung ra mắt Galaxy S6, chiếc máy này cũng không có khe cắm thẻ nhớ và tính năng này chỉ trở lại trong các thế hệ tiếp theo như S7 hay S8, Note 8. Theo lời Kyle Brown, trưởng nhóm công nghệ và nội dung của Samsung khi đó, thì: "Lúc ra mắt S6, chúng tôi nâng cấp mọi khía cạnh hiệu năng của thiết bị. Chúng tôi nâng cấp lên bộ nhớ UFS 2.0, chúng tôi nâng cấp lên RAM DDR4,... và chúng tôi tin rằng việc trang bị thẻ nhớ sẽ làm chậm máy đi".

Chính xác là như vậy, một linh kiện vốn khá tạp nham với nhiều nguồn gốc, mức độ chất lượng cũng như thông số kỹ thuật khác nhau như thẻ nhớ sẽ gây tác động xấu ít nhiều đến trải nghiệm người dùng. Một nhà sản xuất khó tính như Apple chắc chắn không muốn sự mượt mà của hệ điều hành mình viết ra bị ảnh hưởng chỉ vì vài chục GB bộ nhớ, nhất là khi iOS đang là thứ quan trọng nhất để níu kéo người dùng đến với iPhone.

Nếu bạn cảm thấy iPhone của mình dung lượng hơi ít, có rất nhiều cách để giải quyết như sao lưu dữ liệu lên iCloud, xoá bớt các tập tin hoặc... mua iPhone mới dung lượng cao hơn. Apple tính cả rồi!

Sạc không dây tốc độ cao

Apple chỉ dùng chuẩn sạc không dây Qi cũ với công suất 7.5W trong khi chuẩn mới là Qi 1.2 dùng trên Samsung Note 8 cho công suất 15W. Nhiều người sẽ vội vàng kết luận công nghệ sạc của Apple kém hơn Samsung, nhưng thực tế có đúng như vậy và vì sao một hãng như Apple lại chấp nhận dùng chuẩn cũ trên thiết bị mới nhất của mình.

Apple giới thiệu công nghệ sạc không dây AirPower trên iPhone X.

Lý do là bởi Qi chỉ là biện pháp "chống cháy" cho giải pháp sạc không dây trên iPhone X. Thứ Apple đang tập trung hoàn thiện là AirPower đầy sức mạnh ra mắt vào năm sau, với khả năng sạc nhiều thiết bị một lúc chỉ bằng một đế sạc duy nhất. Thậm chí người dùng còn có thể xem được dung lượng pin đã sạc của các thiết bị khác trên iPhone. Vì thế, hãy đợi đến khi AirPower ra mắt, lúc đó chúng ta mới biết được công nghệ của ai tiên tiến hơn ai.

Bảo mật

Note 8 có đầy đủ cảm biến vân tay, nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Trong khi đó, iPhone X chỉ có FaceID, và như vậy Note 8 an toàn hơn?

Chưa chắc, công nghệ nhận diện khuôn mặt của Note 8 chỉ là 2D và nó đã bị qua mặt hoàn toàn chỉ bởi một bức ảnh trong thử nghiệm mới đây của các trang công nghệ. Còn nhận diện mống mắt? Đơn giản chỉ cần... bôi thêm một ít hồ dán lên đôi mắt trong ảnh cho long lanh giống thật là xong. Như vậy, Note 8 chỉ còn phương pháp cổ điển là cảm biến vân tay là còn có chút tin cậy.

Video Note 8 bị qua mặt bởi một bức ảnh.

Trong khi đó, FaceID của Apple áp dụng nhận diện khuôn mặt 3D với hàng loạt camera và cảm biến khác nhau, áp dụng cả trí thông minh nhân tạo. Dù khó có thể khẳng định FaceID không thể bị qua mặt, nhưng chắc chắn về độ an toàn thì phương thức này đảm bảo hơn quét mống mắt hay nhận diện khuôn mặt của Note 8.

Ngọc Quang