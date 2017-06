NSƯT Chiều Xuân: 'Điều may mắn nhất đời tôi là kết hôn với anh Quân'

Cái tên từ một buổi chiều mùa xuân...

Gặp NSƯT Chiều Xuân, nhiều người thấy ngạc nhiên bởi vào tuổi 50 mà chị vẫn tràn đầy sức sống và sự trẻ trung. Chiều Xuân cho biết, gia đình chị lúc nào cũng có không khí rất vui vẻ, bởi cả chị và chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đều làm nghệ thuật, nên muốn gia đình luôn là nơi đi về ấm áp, vui tươi của các thành viên trong gia đình.

NSƯT Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân cho biết, đời chị gặp nhiều may mắn, có lẽ từ cái tên rất tình: Chiều Xuân. Chị kể, vào chiều mùng 5 tết năm 1967, mẹ chị trở dạ và sinh ra một cô con gái nhỏ nên ba mẹ đặt tên là Chiều Xuân để lưu nhớ cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Chị tâm sự, có lẽ cái tên đã vận vào cuộc đời chị nên Chiều Xuân có cách suy nghĩ rất nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh trước mọi sự việc.

Diễn viên phim Heo may về qua phố chia sẻ, ngay từ nhỏ, chị đã được sống trong cái nôi nghệ thuật bởi cha là đạo diễn Nguyễn Đức Đọc – một đạo diễn có tiếng của điện ảnh Việt Nam. Cha của chị cũng chính là thầy của các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Bùi Bài Bình, NSND Minh Châu, NSƯT Thanh Quý, Phương Thanh, Nguyễn Đình Thân,... Chiều Xuân cho biết, “máu” nghệ thuật đã nhiễm vào chị từ nhỏ khi thường xuyên được cha cho đi xem các anh chị khoá trên diễn kịch. Có những hôm cha mẹ vắng nhà, Chiều Xuân đã lấy một khoảng không gian trong nhà làm sân khấu để hoá thân vào một số nhân vật trong các vở kịch như Thép đã tôi thế đấy, Âm mưu và tình yêu,... Chính vì thế mà chị đã thi và đỗ vào khoa Diễn viên của trường đại học Sân khấu Điện ảnh để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Kể về bộ phim Mẹ chồng tôi đã làm nên tên tuổi của mình, NSƯT Chiều Xuân cho biết: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn phải cảm ơn đạo diễn Khải Hưng, bởi nhờ có ông mà khán giả những năm 90 nhớ đến tên Chiều Xuân. Có lẽ, vai diễn này đã “đo ni đóng giày” với tôi nên cứ nhắc đến phim Mẹ chồng tôi là người ta nhắc đến Chiều Xuân và ngược lại”.

Chiều Xuân kể lại: “Vào tháng 5/1993, khi con gái lớn của tôi là Hồng Mi được 6 tuổi tôi đã trở lại công tác ở nhà hát Kịch Việt Nam thì đạo diễn Khải Hưng mời thử vai trong phim Mẹ chồng tôi. Phim sẽ được chiếu trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật, nên tôi cũng run lắm. Tôi không nghĩ mình sẽ được chọn vai trong phim này, vì sau khi casting (thử vai – PV), anh Khải Hưng bảo: “Nhìn mặt Chiều Xuân hơi hiện đại, không biết có hợp với vai thôn nữ trong phim này không?”. Nhưng sau đó vài ngày, đạo diễn thông báo tôi sẽ vào vai chính trong phim, tôi vui lắm. Được chọn vào vai này cũng là may mắn của tôi”.

NSƯT Thu An và NSƯT Chiều Xuân trong phim Mẹ chồng tôi

Kể về bộ phim Mẹ chồng tôi, NSƯT Chiều Xuân cho biết, bộ phim nói về thời chiến, kể về một người vợ tên Thuận, cưới nhau không được lâu thì chồng Thuận lên đường ra trận, chị ở nhà cùng mẹ chồng (do NSƯT Thu An đóng). Vì có giọng hát hay nên Thuận được chọn làm văn công, hát trên đài phát thanh của xã. Tại đây, Thuận lại có tình cảm với Lực (do NSƯT Trần Lực đóng), hai người đi quá giới hạn và Thuận có thai. Biết chuyện con dâu “lỡ làng”, mẹ chồng không ghét bỏ Thuận mà còn tha thứ cho con dâu, bà nói với hàng xóm, hai mẹ con vừa lên thăm con trai về, nên đó là cháu bà... Sau khi Thuận sinh con, mẹ chồng yêu thương cả hai mẹ con. “Bộ phim hồi ấy đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả bởi tính nhân văn, người mẹ đã vị tha lỗi lầm của con dâu, dùng tình thương để cảm hoá con dâu, cắt bỏ mối quan hệ ngoài luồng. Ngày đó, cả đoàn làm phim rất vất vả để có những cảnh quay chân thực, nhiều ngày làm phim ở ngoại ô Hà Tây (Hà Nội ngày nay), tuy nhiên, không ai kêu ca điều gì. Sự đón nhận của khán giả thời đó là niềm vui của chúng tôi”, NSƯT Chiều Xuân tâm sự.

“Hồi đó, phim Mẹ chồng tôi mất gần hai tháng mới hoàn thành, vì tận dụng thời gian nên cả ê–kíp làm phim ở luôn ngoại thành để quay. Con gái Hồng Mi lúc đó mới 6 tuổi, nhưng vẫn phải xa mẹ, cuối tuần chồng tôi thường đưa con gái đến thăm. Nghĩ lại thời gian đó, chúng tôi thấy phục mình quá, vì có những lúc đoàn làm phim phải ăn khoai và sắn độn cơm cùng người dân mà ai cũng vui vẻ, cố gắng hoàn thành việc diễn của mình”, NSƯT Chiều Xuân bộc bạch.

Vợ chồng nghệ sĩ Chiều Xuân và con gái út Hồng Khanh

Từng bị kỷ luật vì… lấy chồng sớm

Kể về cuộc hôn nhân của mình và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chiều Xuân nhớ lại: “Hồi đó, tôi mới học năm thứ hai ở trường đại học Sân khấu Điện ảnh, anh Quân thì vừa mới học ở Nga về. Tôi lãng mạn lắm, nghe bài hát Chiếc lá cuối cùng do anh Quân sáng tác tôi rất thích, vì thế khi có dịp gặp nhau, cả hai phải lòng nhau luôn. Khi đó, chồng tôi mới lấy bằng hai chuyên ngành sáng tác và chỉ huy tại nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky (Nga), nhưng trong tay cũng chưa có gì. Tuy nhiên, vì yêu nhau chúng tôi vẫn quyết tâm làm đám cưới. Tôi còn bị nhà trường kỷ luật vì kết hôn khi còn đi học. Tuy nhiên, đến giờ nghĩ lại, tôi mới thấy việc mình kết hôn với anh Quân là may mắn nhất cuộc đời”.

Hỏi NSƯT Chiều Xuân, sau 30 năm sống với nhau, nhiều người cho rằng, tình cảm vợ chồng họ không còn như thuở ban đầu, vì sao chị vẫn dành cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân những lời “có cánh” như vậy? Chiều Xuân cho biết: “Nhìn anh Đỗ Hồng Quân tưởng là người rất chân chất, hơi ngố nhưng trong sâu thẳm, anh ấy là cả một nền văn hoá dân tộc và văn hoá thế giới. Anh ấy là người dạy cho tôi nhiều thứ. Ở bên anh ấy, tôi thấy mình trưởng thành và được che chở nhiều lắm. Có được Chiều Xuân như ngày hôm nay là nhờ công của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân”.

Trả lời câu hỏi, nhiều người thắc mắc, liệu làm vợ của Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam có gì khác biệt không? Đỗ Hồng Quân có mang những mệnh lệnh hành chính về nhà không? NSƯT Chiều Xuân thẳng thắn: “Bạn có tin được không? Anh Quân đúng là người đàn ông của gia đình, không biết ra ngoài thế nào, nhưng về nhà, anh ấy vô cùng chiều vợ và con. 30 năm ở với nhau, chưa bao giờ anh ấy to tiếng với vợ con. Đặc biệt, anh ấy rất thích vào bếp nấu nướng cho vợ con ăn. Bên cạnh đó, anh Quân là người rất tình cảm. Tôi và con gái lớn Hồng Mi khi nhìn thấy anh ấy chăm sóc cho Hồng Khanh – con gái út thì hay trêu, anh ấy là trưởng gánh cải lương vì hai bố con rất tình cảm, quấn quýt với nhau”.

Chiều Xuân cho biết, hai vợ chồng chị chuẩn bị lên chức ông bà ngoại vì con gái lớn Hồng Mi đã lập gia đình và chuẩn bị sinh em bé. Hiện tại, chị thấy hài lòng với cuộc sống của mình, những lúc rảnh rỗi chị thường tham gia các talk show, đọc kịch bản và đưa đón con gái út đi học. Gia đình chị cũng thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch nước ngoài để con gái Hồng Khanh được thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng.

Lạc Thành