Mới đây, một clip hình ảnh Minh Tú chen lấn, xô đẩy trong đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu 2011 bất ngờ bị cư dân mạng “khai quật”. Người bị Minh Tú lấn ép được cho là người mẫu Trang Lạ, vào thời điểm đó vốn là “gà nhà” của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Sau chuyện này, nhà thiết kế cá tính không ngần ngại thể hiện “ghét ra mặt” với Minh Tú. “Cô ta sẽ không bao giờ được khoác trang phục của Chung Thanh Phong”, anh tuyên bố cách đây 6 năm.

Một thời gian dài cái tên Minh Tú bị Chung Thanh Phong gạch thẳng tay khỏi danh sách dàn mẫu mà anh mời biểu diễn cho các bộ sưu tập. “Quá nam”, “kiêu kỳ”, “lạnh quá mức” là những lý do khiến anh càng không thích Minh Tú. Nhưng “oan gia ngõ hẹp”, cặp đôi này được một tạp chí thời trang mời tham gia buổi chụp hình thời trang và đó là cơ hội để hai con người cá tính phải ngồi lại làm việc chung, lắng nghe nhau.

Sau hiểu lầm, Chung Thanh Phong không chỉ hợp tác mà còn tin tưởng vào tài năng chỉ đạo catwalk của Minh Tú. Anh mời cô làm giám đốc catwalk để casting mẫu trong show thời trang "Love your body, be yourself". “Tôi nhận thấy Minh Tú không đáng ghét như mình từng nghĩ. Việc lăn lộn trong showbiz đòi hỏi mỗi người phải tự xù lông để bảo vệ chính mình.

Trong quá trình làm việc, Phong cảm nhận tính cách và gu thời trang của 2 anh em rất hợp với nhau. Dường như, chúng tôi chỉ cần mình thở cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì”, Chung Thanh Phong tâm sự. Khi đã hợp tác nhiều hơn và hiểu về tính cách của nhau hơn, Minh Tú quyết định dọn về thuê chung nhà trọ với Chung Thanh Phong.

Những dự án đình đám của Chung Thanh Phong đều có nàng mẫu Minh Tú. Gương mặt, thần thái và vẻ đẹp quyến rũ của cơ thể Minh Tú chính là nguồn cảm hứng để nhà thiết kế cá tính này sáng tạo ra những trang phục gợi cảm trong các BST đã và sắp trình làng. Ngược lại, Minh Tú cũng khẳng định, thành công của cô hôm nay gắn liền với Chung Thanh Phong. Trang phục cô mặc đi sự kiện hoặc tham gia các hoạt động khác đều do đích thân Chung Thanh Phong chọn.

“Tú có lần nói đùa với anh Phong là mấy năm qua, anh giúp em tiết kiệm được chắc 7-8 tỷ tiền quần áo đi sự kiện rồi đó. Nợ này trả không biết khi nào xong đây”, Minh Tú bộc bạch.

Trong chương trình The Face đang gây sốt, Chung Thanh Phong bỏ hết mọi công việc, hoãn mọi dự án tổ chức show thời trang, giao việc quản lý showroom cho nhân viên… để đi cùng team Minh Tú.

Mới đây, Chung Thanh Phong và Minh Tú rủ nhau tham gia “Đấu trường phong cách” vào giờ chót. “Đó là quyết định rất gấp rút nhưng một chương trình với sự kết hợp của nhà thiết kế với người mẫu chính là điều họ chờ đợi từ lâu. Phong có thể không cao như Lý Quí Khánh hay hợp tác với nhiều hoa hậu như Lê Thanh Hoà, nhưng lợi thế của tôi chính là đã hiểu rõ người bạn sẽ sát cánh trong cuộc đua này. Hai anh em sẽ có chiến lược để “đấu” cùng nhau. Nếu Tú là chiến binh thì Phong là người rèn kiếm để em ấy bước vào đấu trường và đó sẽ là thanh gươm rất bén”, Chung Thanh Phong tự tin khẳng định.