Nữ công nhân nhặt được vàng trong rác bất ngờ rút đơn khởi kiện

Nữ công nhân Phạm Tuyết Mai cảm thấy mệt mỏi khi theo đuổi vụ kiện suốt thời gian dài.

Chị Phạm Tuyết Mai, nữ công nhân mất việc vì nhặt được vàng trong rác vừa xác nhận chị đã rút đơn khởi kiện công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Du lịch Công Lý (gọi tắt là công ty Công Lý). Theo chị Mai, nguyên nhân chính dẫn đến việc chị rút đơn là để cho đầu óc khuây khỏa và có nhiều thời gian lo cho cuộc sống gia đình. Còn về điều kiện thỏa thuận giữa chị với công ty Công lý, chị xin từ chối cung cấp bởi đó là vấn đề tế nhị.

Một nguồn tin từ TAND TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận, chiều 18/4, bà Lê Thị Kim Oanh, thẩm phán phụ trách vụ án tranh chấp lao động giữa chị Mai với công ty Công lý cũng đã ký quyết định đình chỉ vụ án. Quyết định được ký ngay trong ngày chị Mai rút đơn khởi kiện.

Cũng theo nguồn tin trên, theo thỏa thuận tại buổi hòa giải vào sáng 18/4, công ty Công lý đã hỗ trợ cho chị Mai số tiền 80 triệu đồng để chị giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Với yêu cầu, chị Mai phải rút đơn khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng lao động mà trước đó chị đã khởi kiện công ty.

Trong ngày chị Mai xin rút đơn khởi kiện, thẩm phán phụ trách vụ kiện đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Trước đó, chiều 4/8/2014, trong lúc làm việc phân loại rác, chị Mai nhặt được chiếc bóp nữ, bên trong có nhiều nữ trang bằng vàng, tổng cộng gần 5 lượng. Khi hay tin, lãnh đạo nhà máy xử lý rác đã yêu cầu chị giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được vì cho rằng đó là tài sản của công ty. Tuy nhiên, chị Mai không đồng ý nên dẫn đến tranh chấp.

Sau đó, hai bên đã thống nhất giao cơ quan công an thông báo tìm chủ sở hữu số vàng nhặt được. Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan công an đăng tin thông báo tìm chủ sở hữu, lãnh đạo công ty Công lý đã bất ngờ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) do ông Tô Công Lý (Phó Tổng giám đốc công ty Công Lý) ký ngày 1/9/2014. Nội dung chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Mai kể từ ngày 13/8/2014, nhưng không nêu rõ cụ thể nữ công nhân vi phạm lỗi gì.

Cho rằng công ty Công lý đã làm trái luật, chị Mai khởi kiện đến TAND TP.Cà Mau, yêu cầu xem xét tuyên hủy Quyết định 211 của công ty Công Lý, nhận trở lại làm việc và truy nộp toàn bộ chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày chị bị công ty cho nghỉ việc đến ngày được nhận trở lại làm việc; đồng thời yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

Ngày 26/6/2016, TAND TP. Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên nữ công nhân này thắng kiện. Sau đó, công ty Công lý kháng cáo.

Ngày 10/9/2016, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên hủy toàn bộ bản án, giao TAND TP.Cà Mau xét xử lại vì cho rằng tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng.

Đến ngày 19/1/2017, TAND TP.Cà Mau tiếp tục đưa ra xét xử lần 2. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa vì nhận định, có nhiều chữ ký trong cuộc họp xử lý kỷ luật chị Mai không giống nhau nên cần phải giám định chữ ký.

Trở lại những thông tin về số vàng gây tranh chấp, sau hơn 1 năm, Công an TP.Cà Mau thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu nhưng không có ai đến nhận. Đáng lẽ, chị Mai sẽ được nhận số vàng nhặt được ở bãi rác.

Sau đó, thông tin vụ việc tranh chấp số vàng rầm rộ, một phụ nữ ở TP.Cà Mau đứng ra nhận là chủ nhân của số vàng mà chị Mai nhặt được. Người này đã được cơ quan chức năng cho nhận lại toàn bộ số vàng bị đánh mất.

