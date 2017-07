‘Nữ quái’ Hà thành và đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố bao gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Kim Oanh (SN 1956, ở phường Trung Phụng, Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Trang (SN 1993) Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987), cùng trú tại TP.Hà Nội, Đỗ Văn Sáng (SN 1990, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), Phùng Thị Dung (SN 1988), Dương Hoàng Đức (SN 1970), Hoàng Lan Hương (SN 1977), Nguyễn Duy Lam (SN 1975), Lương Văn Cường (SN 1975) và Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1986), cùng trú tại TP.Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, vào cuối tháng 7/2016, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, nhóm đối tượng sẽ chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, kể cả công ty được thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm xuất, bán hoá đơn GTGT.

Một số đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra.

Với vai trò là người “điều hành”, Hằng liên hệ và trực tiếp thu gom các doanh nghiệp với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp. Trong số đó, bao gồm cả con dấu và hoá đơn.

Thu mua xong, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng tổ chức bán lại cho những khách hàng có nhu cầu với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Hoàng Lệ Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng và nhiều hóa đơn bán lẻ, tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ. Trong đó, 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung, 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.

PV