Nữ quái lừa chạy án, cuỗm 360 triệu của gia đình các lao động tại TQ

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Hán Thị Thảo (41 tuổi, trú tại khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo thông tin từ CQĐT, ngày 26/12/2016, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được lá đơn tố cáo của gia đình ông Nguyễn Văn D., ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trong lá đơn này, ông D. đã trình bày khá chi tiết vụ việc người thân của ông bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền lớn.

Theo nội dung mà ông D. trình bày, vào ngày 1/8, ông nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ tên Thảo, là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Trung Quốc thông báo con gái ông là Nguyễn Thị L. và người bạn là Đỗ Thị N. hiện đang lao động làm thuê tại Trung Quốc đã bị Công an Trung Quốc bắt giữ.

Nghe thấy thông tin trên, ông D. đã rụng rời chân tay bởi không biết nguyên cớ tại sao con gái mình lại bị Công an Trung Quốc bắt giữ.

Đối tượng Hán Thị Thảo (Ảnh Tâm Minh).

Tuy nhiên trong cuộc điện đàm này, người phụ nữ tên Thảo đã kịp “gợi ý” cho gia đình ông D.: “Muốn cho con thoát tù, thì mỗi gia đình chuyển cho tôi khoảng 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng tiền Việt Nam) để nhờ người chạy án”.

Như người “chết đuối vớ được cọc”, gia đình ông D. và gia đình nạn nhân Đỗ Thị N. đã đi xoay sở, vay mượn khắp nơi. Chỉ một thời gian ngắn, mỗi gia đình đã trực tiếp giao cho Thảo 180 triệu đồng.

Tưởng rằng khi đã đưa tiền cho Thảo, chị L. và chị N. sẽ trở về trong một thời gian sớm nhất nhưng gia đình ông D. càng đợi thì càng không thấy tung tích của con mình đâu. Hối thúc Thảo thì gia đình ông D. hứa hẹn: "Ông yên tâm, L. và N. sẽ được thả trong thời gian sớm nhất".

Ngày 25/12/2016, ông D. nhận được thư của con gái từ trại tạm giam Long Châu (Trung Quốc) gửi về và dặn gia đình không được tin lời người khác dụ dỗ để đưa tiền chạy án.

Đến lúc này, ông D. mới ngã ngửa bởi ông và gia đình chị N. đã trót đưa cho Thảo 360 triệu đồng… Không còn cách nào khác, ông D. đành phải đến cơ quan Công an trình báo.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các biện pháp xác minh điều tra. Chỉ trong một thời gian ngắn, các trinh sát đã bắt gọn đối tượng Thảo khi nữ quái này đang có mặt tại bến xe thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận do sinh sống tại Trung Quốc và nắm được thông tin Nguyễn Thị L. và Đỗ Thị N. bị Công an Trung Quốc bắt giữ khi đang lao động trái phép tại đây, nên Thảo đã lên kế hoạch lừa đảo gia đình các lao động này.

Biết được số điện thoại của gia đình hai nạn nhân, nữ quái này đã chủ động gọi điện thông báo rồi tỷ tê hứa hẹn, đề nghị chuyển tiền sang cho ả chạy án, nhằm chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân.

Cho đến thời điểm bị bắt, Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình 2 nạn nhân này gần 360 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đào Giang