Nutifood đứng trong Top 10 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng

Ngoài ra, khi công bố Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng năm 2017, NutiFood cũng vinh dự đứng trong Top 5.

Đây là bảng xếp hạng do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc, thịnh vượng và có tiềm năng đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng của đất nước và người dân.

Giấy chứng nhận NutiFood nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam Thịnh Vượng.

Danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500 được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: hoạt động kinh doanh tốt và hiệu quả, khả năng tạo việc làm cho xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Bảng xếp hạng BP500 là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, đồng thời được kiểm chứng với dữ liệu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác của bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng BP 500 dựa trên hoạt động kinh doanh bền vững của NutiFood thể hiện ở sự tăng trưởng đều đặn của công ty trong thời gian 3 năm qua. Năm 2014 doanh số của NutiFood tăng hơn 100% so với năm 2013, năm 2015 NutiFood vẫn đạt mức tăng trưởng 25% so với năm 2014 và đến năm 2016 doanh số tăng 11% so với năm 2015.

Ông Lâm Văn Hải, COO của NutiFood nhận giấy chứng nhận.

Bên cạnh kết quả kinh doanh thì NutiFood còn được đánh giá cao ở việc tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong đợt các tỉnh miền Trung gặp lũ lụt vừa qua, công ty NutiFood đã triển khai hoạt động cứu trợ trên diện rộng,

Trong đợt tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình gặp lũ và bị thiệt hại nặng, công ty NutiFood đã triển khai ngay chương trình “Hỗ trợ dinh dưỡng sau lũ lụt” cho bà con ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Bên cạnh số tiền mặt 500 triệu đồng, công ty NutiFood còn tặng cho người dân và đặc biệt là các bé trường mầm non sản phẩm sữa dinh dưỡng tốt nhất của mình với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Đại diện công ty NutiFood tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau lũ ở miền Trung.

Sau Hà Tĩnh và Quảng Bình thì đến lượt Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… bị ngập nặng gây thiệt hại người và của. Trong đợt này, công ty NutiFood lại tiếp tục triển khai tiếp chương trình "hỗ trợ dinh dưỡng sau lũ lụt” và tập trung vào các bé mầm non là đối tượng dễ bị tổn thương không được chăm lo dinh dưỡng tốt trong thời gian bị lũ lụt. Tổng giá trị của cả hai đợt cứu trợ lên tới gần 50 tỷ đồng trong đó có 5,5 tỷ đồng tiền mặt.

Đại diện công ty NutiFood tặng quà cứu trợ cho trẻ em mầm non ở vùng lũ lụt miền Trung.

Ông Lâm Văn Hải, giám đốc điều hành công ty NutiFood chia sẻ: “ Công ty chúng tôi rất vinh dự khi đứng trong Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng. NutiFood phát triển và lớn mạnh như ngày hôm nay là do công ty chúng tôi chọn triết lý kinh doanh mỗi sản phẩm làm ra trước hết phải đóng góp vào nhu cầu bức xúc về dinh dưỡng của cộng đồng góp phần phát triển thể chất và trí lực của người Việt rồi sau đó mới tính đến lợi nhuận. Chính vì triết lý đó mà sản phẩm của chúng tôi luôn mang lại hiệu quả khiến người tiêu dùng tin tưởng sử dụng,hoạt động kinh doanh của công ty luôn rất tốt. Bên cạnh hoạt động cứu trợ cho người dân vùng lũ đợt vừa qua thì từ khi thành lập đến nay, công ty luôn phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” hỗ trợ cho nhiều trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, sáng lập và điều hành Quỹ "Hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo” qua đó cung cấp thực phẩm dinh dưỡng miễn phí đến hơn 10.000 bệnh nhân nghèo thương tâm tại các bệnh viện trên toàn quốc, tài trợ cho các tài năng trẻ thể thao Việt Nam. Tâm niệm của ban lãnh đạo công ty là khi mình được người tiêu dùng ủng hộ và kinh doanh có lãi thì mình phải có trách nhiệm quay lại hỗ trợ cho cộng đồng và đó sẽ là giá trị bền vững của công ty.

Hanh Trang