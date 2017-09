Ổ nhóm nghiện ma túy "đá" chuyên lừa đảo tiệm vàng "sa lưới"

CQĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 6 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Tân (25 tuổi), Phạm Văn Vinh (26 tuổi), Lê Văn Hậu (25 tuổi), Nguyễn Bá Huyên (32 tuổi), cùng quê quán Hưng Yên; Phạm Thị Nhung (30 tuổi, quê Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Văn Hưởng (27 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Theo CQĐT, để có tiền phục vụ cho việc chơi ma túy "đá", Tân và Vinh đã lên kế hoạch kiếm tiền bằng chiêu mạ vàng các sợi dây chuyền bạc để bán cho các tiệm vàng.

Hai đối tượng chính trong vụ án.

Các đối tượng thực hiện việc mạ vàng ở nhà Tân. Từ đó, Tân câu kết với Hậu, Huyên, Nhung, Hưởng và một người tên Đạt, lên Lạng Sơn thuê nhà nghỉ, khách sạn rồi phân công nhau đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để tìm mua những dây chuyền vàng 24k, loại 10 chỉ có đặc điểm tương tự dây chuyền bạc mạ vàng mà Tân cùng đồng bọn đã chuẩn bị.

Gom được dây chuyền vàng thật, các đối tượng cắt hai đầu móc dây chuyền có ký hiệu của cửa hàng kinh doanh vàng ra, lắp ghép vào dây chuyền bạc mạ vàng rồi quay lại nơi mua, tạo lý do để người bán hàng tin tưởng cho đổi dây chuyền vàng khác.

Theo các đối tượng khai nhận, tại khu vực tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng đã đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc H.P (ở phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn). Khi Phạm Thị Nhung mang sợi dây chuyền vàng giả đến để đổi chiếc khác, chủ cửa hàng và nhân viên kiểm tra, thấy đúng ký hiệu của cửa hàng và cân trọng lượng đầy đủ nên đã đồng ý đổi.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, các đối tượng mang bán cho một cửa hàng vàng bạc khác được hơn 30 triệu đồng. Tính riêng tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật vụ án.

Tuy nhiên, hành vi của nhóm đối tượng này sau đó đã bị các chủ tiệm vàng phát hiện và báo cơ quan công an. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Huyên, Tân, Hậu, Nhung và Vinh. Riêng Lê Văn Hưởng bỏ trốn, sau khi được sự động viên của cơ quan công an, đối tượng đã ra đầu thú.

Trong ổ nhóm này, Đỗ Văn Tân giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng. Được biết, các đối tượng này đều nghiện ma túy “đá”.

Xuân Nguyễn