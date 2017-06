Ồn ào vụ bức tranh Biển chết: Hội VHNT Trà Vinh có làm sai luật?

Theo văn bản mà ông Lê Văn Bài – Chủ tịch hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Trà Vinh đã ký, quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên luật Sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả, điều lệ của hội VHNT Trà Vinh và biên bản cuộc họp ngày 14/3. Hình thức kỷ luật mà hoạ sĩ Nguyễn Nhân phải nhận là cảnh cáo, thời gian thử thách 1 năm. Đồng thời, hủy bỏ kết quả và thu hồi giải Ba (bao gồm chứng nhận giải thưởng, tiền thưởng 2 triệu đồng) đối với tác phẩm Biển chết.

Văn bản ghi quyết định Kỷ luật đối với ông Nguyễn Nhân.

Bên cạnh đó, văn bản kỷ luật này cũng ghi rõ là sẽ thu hồi kinh phí hỗ trợ sáng tác mỹ thuật năm 2016 là 1,2 triệu đồng. Kinh phí thu hồi được nộp về kho bạc tỉnh để khôi phục kinh phí năm 2016 của hội VHNT tỉnh Trà Vinh trong quỹ Hỗ trợ sáng tạo VHNT của Trung ương. Đặc biệt, quyết định kỷ luật còn nêu rõ việc thu giữ làm tang vật đối với bức tranh Biển chết. Trong thời gian thử thách, họa sĩ Nguyễn Nhân không được tham gia các cuộc thi mỹ thuật do hội VHNT tỉnh Trà Vinh tổ chức.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, PGS – TS Lê Văn Sửu – Hiệu trưởng trường đại học Mỹ thuật Hà Nội cho biết: “Ban hành một văn bản thu hồi bức tranh phải dựa vào các lý do, bằng chứng chính xác, vì việc này liên quan đến luật pháp. Ví dụ như, khi cho rằng người ta đạo tranh, sao chép tranh thì phải có bằng chứng, hình ảnh, tài liệu cụ thể. Hơn nữa, bức tranh này (Biển chết – PV) đã từng đoạt giải và được hội Mỹ thuật Việt Nam chọn để triển lãm thì cần phải có những lý do cụ thể để thu hồi (nếu có) như vi phạm điều lệ giải thưởng hay vi phạm bản quyền,… Nếu thu hồi mà không có lý do gì thì vô lý quá. Hơn nữa, ban tổ chức của cuộc thi hoạ sĩ Nguyễn Nhân tham gia chưa có ý kiến gì mà hội VHNT đã ra văn bản này, tôi e là hơi vội vàng…”.

Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL)

Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL) chia sẻ: “Tôi cũng biết chuyện này thông qua báo chí. Tôi cho rằng, đây là quyết định không hợp lý và không đúng luật. Vì hội VHNT quy kết nội dung vi phạm bản quyền nhưng lại không có chứng cớ đi kèm. Nếu cho rằng, hoạ sĩ Nguyễn Nhân mô phỏng một tác phẩm nào đó, vậy ảnh gốc đâu? Không thể nói khơi khơi được. Về nội dung của văn bản thu hồi kia, tôi nghĩ là có vấn đề vì mọi việc chưa rõ ràng mà đã quy kết hoạ sĩ như thế là không ổn. Hội VHNT tỉnh thuộc sự quản lý của sở VH,TT&DL Trà Vinh, tôi cho rằng, Sở nên có buổi làm việc công khai với hội VHNT tỉnh này để xem xét lại văn bản kia, nếu cần thiết thì phải ra quyết định thu hồi. Với cá nhân tôi, tôi thấy bức tranh đó là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nếu nói tranh sao chép, vậy bằng chứng đâu?”.

Bức tranh mang tên Biển chết của hoạ sĩ Nguyễn Nhân đang gây tranh cãi

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên lạc với sở VH,TT&DL tỉnh Trà Vinh, ông Trần Minh Thanh – Phó Giám đốc Sở cho biết, sự việc liên quan đến hội VHNT tỉnh Trà Vinh và hoạ sĩ Nguyễn Ngân phía đơn vị này đã biết. Có thể, trong thời gian tới, Sở sẽ họp và làm việc với hội VHNT về vấn đề này, cụ thể thế nào thì hiện tại ông Thanh chưa nói được. Ông Thanh cho biết thêm, hiện tại, Sở đang họp thường kỳ nên khi nào có thông tin mới nhất, sở VH,TT&DL Trà Vinh sẽ gửi cho báo chí.

Lạc Thành