Ông bà chủ NutiFood dành 23 tỷ đồng cứu trợ cho quê hương

Sáng 23/12, tại UBND tỉnh Bình Định, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood phối hợp cùng đài truyền hình Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh VTV9 đã trao tặng cho tỉnh Bình Định số tiền cứu trợ 23 tỷ đồng trong đó có 5 tỷ đồng tiền mặt và 18 tỷ đồng là sản phẩm sữa. Đây là tấm lòng của ông bà chủ NutiFood, hai người con của Bình Định dành cho quê hương của mình.

Ông Lâm Văn Hải trao bảng tài trợ 23 tỷ đồng cho tỉnh Bình Định.

Trong tổng số 5 tỷ tiền mặt, 4 tỷ đồng sẽ được chuyển cho Mặt trận tổ quốc tỉnh để hỗ trợ người dân Bình Định khắc phục hậu quả sau cơn lũ, 1 tỷ đồng được chuyển cho huyện Phù Cát để sửa đê Cát Nhơn. Trong 4 tỷ đồng chuyển cho mặt trận tổ quốc sẽ chuyển cho xã Bình Thuận huyện Tây Sơn để khắc phục hậu quả sau lũ. Gần 120 ngàn lon sữa trị giá gần 18 tỷ đồng sẽ được chuyển cho toàn bộ các trường mầm non của tỉnh bao gồm 218 trường mầm non với số lượng 55 630 trẻ sẽ được uống sữa trong vòng một tháng rưỡi. Công ty NutiFood sẽ chuyển số sữa này tới tận nơi cho các trường mầm non trong tỉnh để các cô giáo pha cho các bé uống khi trở lại trường sau thời gian phải nghỉ học do lũ lụt.

Trao quà cứu trợ cho người dân ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận tài trợ của tỉnh, ông Lâm Văn Hải, Giám đốc điều hành kinh doanh của công ty NutiFood chia sẻ: "Chứng kiến người dân tỉnh Bình Định phải chịu bao thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, công ty chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bà con chút gì đó để vơi đi nỗi đau. Đặc biệt, công ty chúng tôi quan tâm đến trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong những đợt thiên tai như thế này. Không chỉ với Bình Định mà trong thời gian qua, NutiFood cũng luôn quan tâm hỗ trợ người dân các vùng gặp lũ lụt. Trước đó, công ty cũng đã triển khai cứu trợ cho đồng bào Hà Tĩnh, Quảng Bình và đợt này, ngoài Bình Định, NutiFood cũng dành sản phẩm của mình cứu trợ cho tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi".

Tặng sữa cho các bé ở các trường mầm non.

Ông Trần Thanh Hải, chủ tịch của NutiFood chia sẻ: "Là một người con của Bình Định, khi thấy quê hương bị thiên tai như vậy vợ chồng tôi rất đau lòng. Rời quê vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp đã khá lâu rồi nhưng với tôi quê hương vẫn là nơi thân thiết đầy thương yêu. Tôi biết số tiền công ty bỏ ra cứu trợ cho tỉnh không thấm gì với những thiệt hại quá lớn của tỉnh nhưng đó cũng là tấm lòng của vợ chồng tôi muốn tri ân với quê nhà. Mong các em bé, mầm non tương lai của tỉnh nhà sau những ngày chạy lũ ăn uống thiếu thốn, nhờ có sữa của NutiFood có thể bổ sung thêm dinh dưỡng giúp các em phát triển khỏe mạnh".

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động với nghĩa cử đẹp của NutiFood trong đó có anh Trần Thanh Hải đã có tấm lòng với quê hương và đã trao một món quà rất kịp thời. Số tiền NutiFood hỗ trợ chúng tôi sẽ chuyển cho ngành giáo dục để khắc phục hậu quả sau lũ để làm sao nhanh chóng ổn định cho các cháu tới trường".

Nằm ngoài chương trình cứu trợ cho tỉnh, cùng ngày ban lãnh đạo đã ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hoa bị chết do lũ cuốn trôi ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát. Ban lãnh đạo công ty NutiFood đã trao số tiền mặt 7 triệu và sữa cho con gái của chị Nguyễn Thị Hoa. Trước hoàn cảnh mồ côi của cháu bé, cá nhân ông Lâm Văn Hải, Giám đốc điều hành kinh doanh của công ty NutiFood đã quyết định tặng ngay cháu bé một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng.

Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Cát Tài.

Ngoài chương trình lần này, công ty NutiFood cũng từng hỗ trợ cho tỉnh Bình Định nhiều chương tình như: hỗ trợ Bình Định xây dựng trường mầm non Cát Khánh trị giá 800 triệu đồng, Phối hợp với Báo tuổi trẻ trao 200 suất học bổng cho học trò nghèo Bình Định trị giá 400 triệu đồng, đóng góp 750 triệu đồng để nâng cấp công viên Ngô Mây tại thị trấn Ngô Mây huyện Phù Cát.

Minh Trang