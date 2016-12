Ông cậu bị tố cáo 5 lần giở trò đồi bại với cháu gái 14 tuổi

Mới đây, Báo điện tử Người Đưa Tin nhận được đơn thư tố cáo của anh Nguyễn Hữu T. (SN 1980), trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), về việc con gái anh là cháu Nguyễn Thị P. (SN 2002), bị sàm sỡ nhiều lần. Người bị tố cáo trong đơn là ông Nguyễn Hữu M. (SN 1960), cùng trú tại thị trấn Hà Trung, là ông cậu (em trai bà ngoại – PV) của cháu P.

Theo nội dung đơn thư phản ánh, từ tháng 6/2016, lợi dụng lúc gia đình anh T. đi làm xa, ông M. đã nhiều lần sang nhà, thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu P. Đến thời điểm bị gia đình anh T. phát hiện, ông M. đã 5 lần sàm sỡ cháu bé 14 tuổi này.

Đơn tố giác mà gia đình anh Nguyễn Hữu Tâm gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Để xác minh nội dung trên, PV đã tìm về địa phương. Trao đổi với chúng tôi, anh T. cho biết: “Cách đây ít hôm, bà Lê Kim T. (vợ ông M.) có sang nói với vợ tôi là bà ấy bắt được quả tang ông M. có ý đồ và hành vi sàm sỡ với cháu P. Ngay sau đó, vợ chồng tôi gặng hỏi con, thì cháu nói đã bị ông M. sàm sỡ nhiều lần".

"Sau khi nghe cháu P. kể lại toàn bộ hành vi của ông M., tôi có gọi điện cho ông ấy về để giải quyết, nhưng ông tránh không về. Hiện, cháu P. đã phải nghỉ học vì khủng hoảng tinh thần và xấu hổ với bạn bè. Gia đình tôi đã làm đơn lên Công an thị trấn Hà Trung, báo cáo sự việc. Phía cơ quan chức năng cũng đã mời vợ chồng tôi và cháu P. lên làm việc”, anh T. cho biết thêm.

Ngồi cạnh bố, cháu P. buồn rầu kể lại: “Ông M. có ý đồ từ lúc cháu được nghỉ hè. Mỗi lần đi làm về, ông ấy sang nhà và sàm sỡ cháu. Ông ấy đã sàm sỡ cháu 5 lần, 4 lần ở góc bếp nhà cháu và 1 lần ở nhà ông ấy. Mỗi lần như thế, ông ấy lại đe cháu không được nói với ai, nếu không sẽ chết. Cháu sợ quá, không dám kể với bố mẹ”.

Anh Nguyễn Hữu T., bố cháu N.T.P. đang trao đổi với phóng viên.

Để rõ hơn về sự việc, PV đã trực tiếp đến nhà ông M. xác minh thêm. Tuy nhiên, mấy ngày qua, ngôi nhà của vợ chồng ông M. và bà T. luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không có ai ở nhà. Liên lạc theo số điện thoại của 2 vợ chồng này nhiều lần, nhưng chúng tôi đều không thấy ai bốc máy. Gọi theo số điện thoại anh T. cho thì có một người đàn ông nghe, nhưng bảo nhầm máy.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Công an thị trấn Hà Trung cho hay: “Tối ngày 13/12, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ở thị trấn Hà Trung đang có một vụ ẩu đả giữa 2 gia đình anh T. và ông M. Ngay sau đó, chúng tôi đã cử lực lượng xuống làm việc. Qua buổi làm việc với 2 gia đình, anh T. cho biết, nguyên nhân vụ ẩu đả là do ông M. đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với con gái anh”.

Cũng theo ông Khôi, sáng 14/12, Công an thị trấn cũng đã mời gia đình anh T. lên trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai, Công an thị trấn đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Hà Trung thụ lý.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Lư, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung cho biết: “Hiện, chúng tôi đã nhận được toàn bộ hồ sơ mà Công an thị trấn Hà Trung chuyển lên. Đơn vị sẽ sớm xác minh, xử lý vụ việc này”.

Được biết, ông M. có 1 vợ và 2 con. Các con của ông M. đã có gia đình và làm ăn kinh tế xa. Hiện, ông này đang làm bảo vệ cho một công ty ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). 2 gia đình anh T. và ông M. có quan hệ anh em họ hàng với nhau, cháu P. phải gọi ông M. là ông cậu.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thiên Vân