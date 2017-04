“Ông lớn” Toyota bị Ford và Mercedes-Benz vượt mặt

Toyota bị đối thủ Ford và Mercedes-Benz vượt mặt

Sau 2 tháng đầu năm, gần như thị trường ô tô trong nước chững lại với doanh số xe bán ra thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2017 đã chính thức “hồi sinh” với tổng lượng xe bán ra đạt 26.872 xe, tăng trưởng 52% so với tháng 2/2017 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. (Theo số liệu Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam – VAMA).

Tiếp tục dẫn đầu ngôi vương, Toyota với nhiều mẫu xe đa dạng về chủng loại, đi kèm là các mức giá bán từ bình dân cho tới đắt tiến tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các hãng xe bán chạy nhất Việt Nam. Tuy nhiên, một số mẫu xe của hãng lại bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp qua mặt và dần bị thất sủng trên thị trường.

Ford Explorer vượt mặt Toyota Land Cruiser Prado để trở thành “ông hoàng” trong phân khúc SUV cỡ lớn.

Đơn cử trong phân khúc SUV cỡ lớn là mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado bị Ford Explorer "thị uy sức mạnh" và đánh bại khi doanh số xe trong tháng là 118 xe, tăng 3.5% so với tháng 2/2017. Trong khi Land Crusier Prado lại có doanh số khá khiêm tốn và èo uột là 17 xe.

Như vậy, dễ dàng nhận thấy Ford Explorer đã và đang trở thành “ông hoàng” trong phân khúc SUV cỡ lớn trong quý I/2017 với tổng doanh số cộng dồn 369 xe, trong khi đó đối thủ Prado chỉ bán được 107 xe.

Ra mắt vào tháng 10/2016 tại triển lãm ô tô Việt Nam 2016, ngay lập tức cái tên Ford Explorer dường như “hớp hồn” đối với người tiêu dùng. Kể từ thời điểm bán ra chính thức, trong tháng 2/2017 Ford Explorer có doanh số bán ra rất ấn tượng với 114 xe đồng thời "bóp nghẹt" ngay đối thủ đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Land Cruiser Prado khi chỉ bán ra vỏn vẹn 6 xe.

Hiện tại thị trường Việt Nam, SUV cỡ lớn Ford Explorer đang được bán ra với mức giá 2,18 tỷ đồng chỉ đắt hơn đối thủ 13 triệu đồng (Toyota Land Cruiser Prado có giá 2,167 tỷ đồng).

Với giá bán không quá cao so với đối thủ và được trang bị hàng loạt trang bị tiện nghi trên xe như: ghế da cao cấp tích hợp chức năng chỉnh điện 8 hướng và ghi nhớ vị trí lái, vô-lăng 3 chấu chỉnh điện 4 hướng, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inc, tích hợp AM/FM, hệ thống DVD 2 màn hình cho hàng ghế sau, dàn âm thanh 12 loa cao cấp…. thực sự xứng đáng với mức giá bán này.

Ngoài Toyota Land Cruiser Prado, cái tên tiếp theo không thể không nhắc tới là dòng xe hạng sang cao cấp Lexus khi bị Mercedes-Benz vượt mặt.

Cụ thể theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì doanh số của Toyota Lexus chỉ đạt 83 chiếc trong tháng 3, tuy có tăng trưởng hơn so với tháng 2 nhưng con số này đang có dấu hiệu giảm dần qua các tháng. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Toyota Lexus là dòng xe sang Mercedes-Benz lại có doanh số cao gấp 7 lần số xe mà Lexus bán ra trong tháng 3 (cụ thể là 614 xe).

Theo đó, sự chênh lệch lớn nhất này bắt nguồn từ giá bán, thiết kế và định vị thương hiệu của Mercedes-Benz hơn hẳn Lexus.

Giá bán cao là rào cản

Theo khảo sát của PV Người Đưa Tin, tại nhiều đại lý ủy quyền của Toyota tại Hà Nội, hiện dòng xe sang Lexus luôn trong tình trạng ế hàng, thậm chí một số đại lý không bán nổi được một chiếc nào trong khi các mẫu xe tầm trung và giá rẻ vẫn được khách hàng quan tâm, ưa chuộng.

Lexus LX 570 có giá bán kỷ lục hơn 8 tỷ đồng sau khi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo chia sẻ của một nhân viên đại lý ủy quyền của Toyota khu vực Hà Đông, Hà Nội cho biết, giá bán quá cao là một trong những trở ngại lớn nhất của Toyota Lexus đối với người tiêu dùng.

“Tính từ thời điểm áp dụng thuế tiêu thị đặc biệt thì một số mẫu xe bất ngờ có giá tăng lên đột biến. Ví dụ điển hình nhất là chiếc SUV cỡ lớn LX570, trước thời điểm chưa áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt xe có giá 5,72 tỷ đồng, tại thời điểm áp dụng thuế thì xe có giá mới là 8,02 tỷ đồng. (LX570 được trang bị động cơ 5.7 lít nên chịu mức thuế TTĐB mới là 130% thay cho 60% trước đó, khiến giá xe tăng mạnh)”, anh này cho biết thêm.

Bên cạnh đó, anh này cũng đưa ra một ví dụ so sánh khác để có thể nhận thấy rõ nét hơn. Ví dụ là trên phiên bản cao cấp nhất của Toyota Lexus là LX 570, xe có giá bán lên tới 8,5 tỷ đồng khi đem so sánh với đối thủ là dòng GLS của Mercedes-Benz thì giá bán lại rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể chiếc GLS 500 4MATIC có giá bán là 6,02 tỷ đồng, như vậy khách hàng có thể tiết kiệm gần 2 tỷ đồng mà vẫn sở hữu một chiếc xe hạng sang cao cấp với đầy đủ trang bị tiện nghi.

Trong tháng 2 vừa qua, Toyota Việt Nam cũng vừa tung ra chương trình ưu đãi đối với mẫu xế sang cao cấp Lexus LX 570 lên tới 210 triệu đồng, tuy nhiên doanh số bán hàng vẫn không được như mong đợi.

Với giá bán quá cao, nhiều người dự đoán rằng dòng xe hạng sang cao cấp Lexus của Toyota sẽ còn bị “thất sủng” trong thời gian dài nữa tại thị trường Việt Nam.

Lê Ngà