Ông Trump bị 'ngáng chân' khi muốn xích lại gần Nga?

Tuần qua, Mỹ tiếp tục mở rộng lệnh trừng phạt với Nga khi đưa vào danh sách đen 17 tổ chức, cá nhân và thực thể liên quan đến nhiều dự án ở Crimea, nơi mà Mỹ và phương Tây vẫn cáo buộc rằng Nga đã sáp nhập bất hợp pháp từ Ukraine vào năm 2014. Tờ báo Nga Russia Beyond The Headlines cho rằng chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đang tìm cách hạn chế Tổng thống đắc cử Donald Trump xích lại gần Moscow hơn sau khi ông nhậm chức vào tháng 1/2017.

Mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Mỹ và Nga càng xấu đi sau khi Washington áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Moscow.

Quan hệ ngày càng xấu đi

“Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt là nhằm tiếp tục gây áp lực lên Nga vì Moscow sáp nhậm Crimea và ủng hộ phe nổi dậy Ukraine”, ông John E. Smith, Quyền Giám đốc Cơ quan Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Trong số các doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt đợt này, có 2 công ty tham gia vào dự án xây dựng cây cầu có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ bắc qua eo biển Kerch, nối giữa Crimea với lục địa của Nga.

Thêm vào đó, 26 chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga và nhà sản xuất khí đốt Novatek cũng bị áp lệnh trừng phạt. Tất cả các cá nhân và doanh nghiệp của Mỹ sẽ không được phép giao dịch với những cá nhân, tổ chức của Nga trong danh sách trừng phạt mới.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc lệnh trừng phạt mới là “hành động thù địch” do chính quyền Tổng thống Mỹ Obama đưa ra. Ông Ryabkov khẳng định Nga cũng sẽ mở rộng danh sách trừng phạt để trả đũa Mỹ, và Moscow có quyền lựa chọn thời gian, địa điểm, cũng như hình thức đáp trả tương xứng.

Trước khi Mỹ kéo dài lệnh trừng phạt trên, Liên minh châu Âu (EU) cũng chính thức đưa ra quyết định sẽ trừng phạt Nga thêm 6 tháng, tới cuối tháng 7/2017.

Bối cảnh trên vẽ ra một bức tranh cuối năm đầy ảm đạm trong quan hệ Nga – Mỹ và các nước phương Tây. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong một phát ngôn mới nhất, ông Dmitry Peskov cho hay gần như mọi kênh liên lạc giữa Mỹ và Nga đã bị đóng băng.

“Gần như mọi cấp độ đối thoại với Mỹ đã bị đóng băng. Chúng tôi không liên lạc với họ nữa hoặc nếu có thì cũng rất hạn chế", ông Peskov phát biểu trên đài Mir TV.

Dù sau đó các quan chức tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin mà ông Peskov cung cấp nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay.

Ông Trump bị "ngáng chân" khi muốn gần Nga?

Trước khi áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga, phía Mỹ đã đưa ra một loạt những phát ngôn, trong đó có cả từ Tổng thống Barack Obama, Cục điều tra liên bang (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công mạng, đánh cắp email liên quan đến bà Hillary Clinton trong suốt quá trình bà tranh cử tổng thống nhằm ủng hộ ông Donald Trump.

Những vụ việc tương tự như trên khiến Moscow và Washington vốn đã không mấy căng thẳng nay càng rơi vào hố sâu của một mối quan hệ đầy bế tắc.

Theo tờ Russia Beyond The Headlines (Nga), những động thái kể trên của Mỹ có thể là những nỗ lực cuối cùng của chính quyền Obama để chứng tỏ sự đoàn kết và trấn an các đồng minh châu Âu về cam kết của Washington với vấn đề Nga.

Bên cạnh tầm quan trọng thực tiễn nhằm một lần nữa gây sức ép lên Nga, việc gia tăng lệnh trừng phạt còn mang sức nặng biểu tượng khi được đưa ra đúng vào thời điểm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp diễn ra. Nhiều người tin rằng nó sẽ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ một cách đáng kể.

Trong thời điểm hiện tại, động thái gần gũi hơn với Nga của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang gặp phải những chỉ trích quyết liệt từ các phương tiện truyền thông cánh tả nước Mỹ, bên cạnh việc bổ nhiệm những nhân vật có thiện cảm với Nga như Michael T. Flynn làm Cố vấn an ninh quốc gia và Rex Tillerson trở thành Ngoại trưởng.

Việc ông Trump lựa chọn ông Rex Tillerson (bên trái), một nhân vật được cho là "thân Nga" khiến giới quan sát cho rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ xích lại gần Moscow hơn.

Ông Trump nhìn thấy điểm chung giữa bản thân và hai nhân vật này trong việc việc hướng tới hòa giải với Moscow, ngay cả khi các lệnh trừng phạt áp đặt cho Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn hiện hữu.

Donald Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 sắp tới được nhiều người ở Nga mong đợi sẽ ít "hiếu chiến" hơn so với thời của chính quyền Obama.

Mặc dù các quyết định trừng phạt hiện tại không thể là vĩnh viễn khi ông Trump có thể gỡ bỏ chúng sau này bằng quyền lực của mình. Tuy nhiên điều này sẽ cần phải có một sự hậu thuẫn từ làn sóng dân chúng trong nước mà có thể sẽ gặp phải sức ép dội xuống từ Quốc hội, các phương tiện truyền thông cũng như từ một số thành viên EU nghi ngờ cam kết của Washington đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

“Tổng thống Barack Obama muốn "sập mạnh cửa" bằng việc nghĩ ra đủ thứ nguyên do mới trước khi rời khỏi văn phòng, trong đó có chuyện áp đặt những biện pháp trừng phạt mới với các công ty và nhân vật của Nga”- Thượng nghị sĩ Vladimir Dzhabarov, phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga nhận định.

Trước tình hình này, Nga liên tục ra cảnh báo cứng rắn với Mỹ nhưng vẫn không quên nhấn mạnh sự sẵn sàng của Moscow trong việc hợp tác với chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ mới nhằm giải quyết những bất đồng tồn tại trong quá khứ.

Danh Tuyên