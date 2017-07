Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy ở phố cổ Hội An

Theo đó, nắm được thông tin có nhiều "con nghiện" thường xuyên lui tới xã Cẩm Hà, TP.Hội An, các trinh sát nhận định, khả năng có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại địa phương này. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, tung các trinh sát đi nhiều hướng tiến hành thu thập thông tin.

Sau một thời gian theo dõi, biết được đối tượng Trần Thành (SN 1989), trú xã Cẩm Hà thường xuyên xuất hiện với nhiều biểu hiện lạ, tối 22/6, sau khi nắm được thông tin Thành đang đích thân đi giao hàng tại thôn Đồng Nà, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai bắt quả tang tại trận hành vi mua bán chất ma túy của Thành. Tại đây, công an thu giữ 5 gói ma túy và 1 viên thuốc lắc.

Đối tượng Linh, Phúc, Thành đã bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nhận định còn nhiều "chân rết" dưới trướng của Thành, lực lượng chức năng đã tiếp tục điều tra, triển khai bắt khẩn cấp Phạm Linh (SN 1996), trú phường Tân An, TP.Hội An.

Sau thời gian nỗ lực phá án, Công an TP.Hội An nhanh chóng tìm ra kẻ cung cấp ma túy cho Thành là Nguyễn Hữu Phúc (SN 1993), trú xã Cẩm Hà, TP.Hội An, đối tượng này cũng đã bị bắt ngay sau đó.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công An TP.Hội An đã khởi tố vụ án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Thành, Linh và Phúc. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Huy – Nhâm Thân