Phá đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới phía Bắc về Hải Phòng

Theo đó, qua quá trình trinh sát, phòng PC47 Công an Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chyển đi các tỉnh thành phố khác tiêu thụ do Vũ Việt Hùng (SN 1961, trú tại 5/42 Hai Bà Trưng – An Biên – Lê Chân – Hải Phòng) cầm đầu.

Hùng là đối tượng đã có 4 tiền án và 2 tiền sự về các tội Trộm cắp, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ, buôn bán ma túy. Sau 15 năm ngồi tù, Hùng làm nghề taxi để kiếm sống. Y đã lợi dụng nghề nghiệp của mình để thực hiện hành vi vận chuyển ma túy trong những lần đi giao nhận ma túy ở các tỉnh thành và thành phố Hải Phòng.

Dần dần, Hùng thành lập một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ biên giới phía Bắc về Hải Phòng với đám tay chân đều là những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an, ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau.

Trong số đó, đối tượng Trương Tất Tần (SN 1964, trú tại số 158/19/46 Lạch Tray – Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) được Hùng tin tưởng nhất và phân công nhiệm vụ giao ma túy cho y. Tần đã có 01 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 19 năm tù giam.

Đối tượng Hùng và Tần cùng tang vật bị thu giữ

Sau thời gian điều tra, theo dõi, lực lượng trinh sát đã nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của đường dây. Bọn chúng chia cắt công đoạn phạm tội cho từng người rất cụ thể để hòng bịt đầu mối khi bị phát hiện. Khi giao nhận ma tuý, chúng luôn là người chủ động chọn thời gian, địa điểm; khi vận chuyển chúng lợi dụng nghề nghiệp lái xe taxi... nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 23/6/2017, nhận được tin mật báo Hùng mới đi nhận ma túy từ tỉnh ngoài về Hải Phòng để bán cho khách. Xác định thời điểm thuận lợi, phòng PC47 đã báo cáo Giám đốc, phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để phá án.

Vào khoảng 4 giờ ngày 24/6, trước cửa số nhà 66 Lạch Tray (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), phòng PC47 đã bắt quả tang đối tượng Vũ Việt Hùng và Trương Tất Tần đang mang 10 túi ma túy nặng gần 1kg đi giao cho khách mua.

Tại cơ quan CSĐT, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, phòng PC47 đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Dịu