Phá nhanh điểm đá gà ăn tiền với hàng chục con bạc tham gia

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền trên phần đất của một hộ dân ở ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Các con bạc bị bắt quả tang đá gà ăn thua bằng tiền.

Tang vật tại hiện trường.

Khi thấy lực lượng công an ập vào, một số đối tượng đã nhanh chân chạy thoát. Công an bắt được 7 đối tượng cùng tang vật gồm: 1 con gà trống có đeo cựa, 5 điện thoại di động, gần 7 triệu đồng và nhiều vật dụng có liên quan khác.

2 con bạc cùng tang vật liên quan.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm