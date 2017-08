Phá ổ sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất tại Hưng Yên

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Tiên Lữ triệt phá thành công ổ sản xuất ma túy với số lượng cực lớn tại thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm sản xuất ma túy với quy mô và số lượng rất lớn tại nhà của Vũ Thị Kim Ngân, (SN 1982 ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang). Sau một thời gian điều tra, bám sát, thu thập các chứng cứ, vào đêm 8/8, rạng sáng 9/8, Công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên bất ngờ ập vào khám xét khẩn cấp “nhà máy sản xuất” ma túy của Ngân thu giữ nhiều tang vật.

Tại ổ sản xuất ma túy, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn nguyên liệu, chế phẩm, thành phẩm để sản xuất ma túy gồm: Hơn 1.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 6 túi nilon chứa chất kết tinh màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, 34 gói chứa thảo mộc khô nghi là cỏ Mỹ cùng các chậu, thau, hộp nhựa chứa chất bột màu xanh nghi là tiền chất để sản xuất ma túy có trọng lượng khoảng 20kg.

Cũng tại tụ điểm sản xuất ma túy này, cơ quan công an còn thu giữ nhiều các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sản xuất ma túy như : 1 cân điện tử, 3 máy dập, 1 máy nghiền trộn nguyên liệu, 22 khuôn mẫu dập sản phẩm ma túy, 1 máy sấy sản phẩm và các dụng cụ khác liên quan đến sản xuất ma túy. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Vũ Thị Kim Ngân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Thị Kim Ngân.

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là cơ sở sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mà cơ quan Công an đã triệt phá thành công. Hiện, đơn vị đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

K.Ngân