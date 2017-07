Phá thành công chuyên án ma túy, thu gần 3,2kg ma túy tổng hợp

Sáng 17/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Công an TP.Hải Phòng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị của bộ Công an phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu gần 3,2kg ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, vào 4h ngày 16/7, trên quốc lộ 10 cũ (thuộc địa bàn xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên), các lực lượng kiểm tra xe taxi mang BKS: 30Z-7795. Trên xe có 2 đối tượng Hồ Kim Anh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Phát (29 tuổi, cùng trú tại xã Bà Điền, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Hai đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Khám xét tại chỗ, các lực lượng phát hiện, thu giữ 13.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (trọng lượng gần 3,2kg) và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên từ Hà Nội về Hải Phòng tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tang vật vụ án.

Hiện, C47 bộ Công an đã đưa các đối tượng về Hà Nội và tiếp tục phối hợp với các đơn vị Công an TP.Hải Phòng đấu tranh mở rộng chuyên án.

Lã Tiến