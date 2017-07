Phân khúc căn hộ cao cấp: Cuộc đua nội - ngoại khốc liệt

Nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2017, công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi Á Châu (DKRA) đã tổ chức buổi Báo cáo tổng kết thị trường Bất động sản nhà ở TP.HCM Quý 2/2017 với chủ đề “Căn hộ cao cấp: Cuộc đua nội – ngoại”.

Từ kết quả khảo sát, phân tích của đơn vị này, trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM có nhiều chuyển biến. Đối với thị trường căn hộ, quý 2, tổng lượng căn hộ cung cấp ra thị trường khoảng 9,326 căn hộ, tăng 31% so với quý trước (7,130 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 6,534 căn, tăng 33% so với quý trước.

Toàn cảnh buổi báo cáo của DKRA.

Tỉ lệ tiêu thụ của phân khúc căn hộ cao cấp đạt đến 87% và chiếm 36% toàn thị trường căn hộ dẫn đến tỉ lệ tiêu thụ của quý 2 tăng so với quý 1. Tương tự, nguồn cung căn hộ cao cấp trong quý 2 cũng gia tăng đáng kể (29% so với 12% ở quý 1/2017), đặc biệt là ở khu Đông nên xét chung thị trường, lượng nguồn cung căn hộ cao hơn so với quý 1.

Thị trường đất nền, đặc biệt là đất nền phân lô hộ lẻ ở các vùng ven tiếp tục có những cơn sốt từ quý 1 kéo dài đến đầu quý 2. Một số nơi giá đất đẩy lên cao, từ 30-50% chỉ trong thời gian ngắn và có dấu hiệu sốt ảo như Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi,…

Tuy nhiên, đầu tháng 5/2017, trước sự cảnh báo của truyền thông, chuyên gia và đặc biệt là sự can thiệp của một số cơ quan chức năng Nhà nước, cơn sốt đất nền phân lô vùng ven đã hạ nhiệt hoàn toàn.

Từ quan sát biến động thị trường, DKRA đưa ra một số dự báo về thị trường trong nửa cuối năm 2017. Theo đó, đối với thị trường căn hộ, DKRA dự đoán, nguồn cung tương lai trong 6 tháng cuối năm dao động khoảng từ 15.000 – 20.000 căn.

Thị trường căn hộ cao cấp trong những năm gần đây ghi nhận sự xuất hiện ấn tượng của nhiều chủ đầu tư Việt Nam. Trước đó, trên thị trường, phân khúc cao cấp chỉ tập trung ở các chủ đầu tư ngoại. Trong sân chơi có phần khốc liệt, chủ đầu tư Việt Nam đang cố gắng tìm ra nhiều hướng đi sáng tạo về chất lượng, thiết kế để cạnh tranh với chủ đầu tư ngoại.

Nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã mạnh dạn ghi dấu ấn với một số công trình đạt chất lượng cao, không thua kém nhà đầu tư ngoại. Sân chơi nội – ngoại dự báo sẽ còn kéo dài. Đây là sự rượt đuổi công bằng trong câu chuyện niềm tin và tín nhiệm của khách hàng.

Ở quý 1, phân khúc căn hộ cao cấp giảm nhiệt. Đến quý 2, phân khúc này đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ và có sự phân biệt rõ rệt của 2 top chủ đầu tư Nội và Ngoại (đặc biệt là chủ đầu tư đến từ Singapore).

Với kinh nghiệm phát triển và sự có mặt sớm tại Việt Nam, các chủ đầu tư nước ngoài được biết đến như Phú Mỹ Hưng (Đài Loan), Capitaland, Keppel Land (Singapore). Tuy nhiên, thời gian 10 năm trở lại đây, các chủ đầu tư loại hình căn hộ cao cấp của Việt Nam được thị trường chú ý như Vingroup, Novaland, Đại Quang Minh. Trung Thủy Group, Sơn Kim Land…

Phân khúc căn hộ cao cấp là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh nội - ngoại.

Các chủ đầu tư ngoại, đặc biệt, chủ đầu tư đến từ Singapore với những thế mạnh vượt trội về kinh nghiệm phát triển, nguồn vốn phát triển dự án, chất lượng sản phẩm (thiết kế, quy mô, tiện ích…), uy tín trong quá trình xây dựng, bàn giao, quản lý, … nên luôn là mục tiêu tìm đến của khách hàng cao cấp. Không chỉ vậy, đặc biệt với trình độ phát triển vượt trội, Singapore còn là tiêu chuẩn cho việc khẳng định sự cao cấp.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư Việt Nam có những thế mạnh mà chủ đầu tư ngoại khó cạnh tranh như nguồn quỹ đất, vị trí dự án hấp dẫn, sự thấu hiểu nhu cầu và thói quen của khách hàng Việt Nam nên thường có những chính sách bán hàng hấp dẫn, đưa ra những sản phẩm đúng nhu cầu….

Trong 6 tháng đầu năm 2017, nguồn cung và tiêu thụ căn hộ cao cấp của các chủ đầu tư nội – ngoại đang bám đuổi sát nhau, sự chênh lệch gần như không đáng kể. Cụ thể, nguồn cung chủ đầu tư nội có 1.783 căn, lượng tiêu thụ 1.612 căn trong khi nguồn cung đến từ chủ đầu tư ngoại là 1.782 căn với lượng tiêu thụ cũng là 1.458 căn.

Sự cạnh tranh và bám đuổi luôn tạo ra sự nỗ lực và cải thiện không ngừng về cả chất lượng, thiết kế, chính sách bán hàng… Trong cuộc chơi này, khách hàng là người hưởng lợi lớn nhất.

Hoàng Minh